В Латвии буря унесла жизнь человека, еще восемь пострадали. Подробности

По ее словам, в девяти случаях служба выезжала на помощь пострадавшим. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

Как сообщили в NMPD, в Латгале на мужчину упало сломанное дерево, серьезно ранив его. Медики бригады почти час боролись за жизнь мужчины, проводя реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

Что касается остальных пострадавших от урагана, то в четырех случаях люди пострадали от сломанных ураганом больших ветвей деревьев, в одном случае пострадавший получил удар по голове оторвавшимся куском крыши, а в трех случаях люди пострадали от крупных градин, работая на открытой местности.

Из этих восьми пострадавших пятеро были доставлены в больницу, а троим помощь оказали на месте. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы, поверхностные травмы тела, большие гематомы.

Затруднения в работе медиков вызывало то, что поваленные ураганом деревья во многих местах перегородили дороги, в результате чего добраться до больных было сложнее.