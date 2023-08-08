В Латвии буря унесла жизнь человека, еще восемь пострадали. Подробности

В понедельник помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) потребовалась нескольким людям, пострадавшим от бури и града, один человек погиб, сообщила утром во вторник в передаче LTV "Утренняя панорама" министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.
По ее словам, в девяти случаях служба выезжала на помощь пострадавшим. Один из пострадавших от полученных травм скончался.
Как сообщили в NMPD, в Латгале на мужчину упало сломанное дерево, серьезно ранив его. Медики бригады почти час боролись за жизнь мужчины, проводя реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.
Что касается остальных пострадавших от урагана, то в четырех случаях люди пострадали от сломанных ураганом больших ветвей деревьев, в одном случае пострадавший получил удар по голове оторвавшимся куском крыши, а в трех случаях люди пострадали от крупных градин, работая на открытой местности.
Из этих восьми пострадавших пятеро были доставлены в больницу, а троим помощь оказали на месте. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы, поверхностные травмы тела, большие гематомы.
Затруднения в работе медиков вызывало то, что поваленные ураганом деревья во многих местах перегородили дороги, в результате чего добраться до больных было сложнее.
В первую очередь медики NMPD выезжали на вызовы в те районы, где ураган был самым сильным - в Добельском, Даугавпилсском и Мадонском краях.
Кроме того, за прошедшие сутки медики NMPD получили около 1000 несвязанных с ветром вызовов, реагируя на различные критические для жизни и здоровья ситуации. Несмотря на то, что общее число вызовов выросло незначительно и сохранилось на привычном уровне, условия, в которых приходилось их выполнять, чтобы добраться до пациентов или доставить их в больницу, были сложными из-за сильного ветра, града и сломанных деревьев.
По прогнозам синоптиков, во вторник в восточной части страны еще продолжатся сильные ливни, в свою очередь на западном побережье объявлено желтое предупреждение о ветре - прогнозируются порывы до 20-22 метров в секунду.
На Латвию в понедельник обрушилась одна из самых сильных и разрушительных за последние годы бурь - порывы ветра в Мадоне достигли скорости 30 метров в секунду, а в Добеле - 33 метров в секунду. Разрушения причинил не только сильный ветер, но и крупный град и разряды молний.
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