Пн, 7.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Житель показал, как сильный град повредил его машину, урожай и оставил синяки на теле

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Житель показал, как сильный град повредил его машину, урожай и оставил синяки на теле
Житель показал, как сильный град повредил его машину, урожай и оставил синяки на теле Фото: Ekrānuzņēmum no video

В соцсетях опубликовано видео очевидца, на котором видны травмы, полученные мужчиной из-за града.

На видео видно, как мужчина находится на урожайном поле, которое только что было уничтожено бурей и сильным градом. Мужчина рассказал на видео, что его автомобиль был "разбит вдребезги" после шторма.

"Мы все втроем только что родились заново", - говорит оператор. Он заявляет, что весь урожай уничтожен.

Он также заснял свои травмы после шторма. На видео видно, как вся его рука из-за града покрылась синяками до крови.

Официально неизвестно, в каком именно месте выпал внушительный град, но вполне вероятно, что он выпал в Добельском крае.

В понедельник вечером наибольший риск разрушительных гроз будет в центральной и восточной частях Латвии, прогнозируют синоптики.

Уже сообщалось, что сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других краях страны жители сообщают о разрушениях - сломанные деревья, сорванные крыши, разбитые окна и т.д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх