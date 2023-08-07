Видео ⟩ Житель показал, как сильный град повредил его машину, урожай и оставил синяки на теле

На видео видно, как мужчина находится на урожайном поле, которое только что было уничтожено бурей и сильным градом. Мужчина рассказал на видео, что его автомобиль был "разбит вдребезги" после шторма.

"Мы все втроем только что родились заново", - говорит оператор. Он заявляет, что весь урожай уничтожен.

Он также заснял свои травмы после шторма. На видео видно, как вся его рука из-за града покрылась синяками до крови.

Spēcīgais negaiss ne tikai sapostījis automašīnas un mājas, bet arī pārsteidzis cilvēkus, kas steidz novākt ražu. Sociālajos tīklos publicētajā video redzams labības lauks pēc negaisa.



Brīdinām, ka video redzami skati, kur redzamas asinis. pic.twitter.com/G41o92nuq3 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 7, 2023

Официально неизвестно, в каком именно месте выпал внушительный град, но вполне вероятно, что он выпал в Добельском крае.

В понедельник вечером наибольший риск разрушительных гроз будет в центральной и восточной частях Латвии, прогнозируют синоптики.

Уже сообщалось, что сегодня, 7 августа, по всей Латвии бушует гроза. В Добельском крае и в других краях страны жители сообщают о разрушениях - сломанные деревья, сорванные крыши, разбитые окна и т.д. Пожарные получают десятки вызовов, а по всей Латвии объявлены предупреждения, которые действуют до самого вечера.

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование вихрей и крупный град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.