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Кариньш отправится в Земгале, чтобы оценить нанесенный бурей ущерб

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Paula Čurkste/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня после заседания правительства отправляется в Земгале, чтобы на месте оценить ущерб, причиненный бушевавшей в понедельник бурей Земгале, Елгаве и Добельскому краю, сообщили в бюро премьер-министра.

Премьер-министр подчеркивает, что ответственные службы продолжают скоординированно работать над устранением последствий урагана, а министерства в течение недели обобщат информацию о размере ущерба и представят правительству предложения по дальнейшим действиям.

Сегодня премьер-министр отправился в Залениеки Елгавского края, а также в Зелмени и Аугсткалне Добельского края.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии.

Министерствам также поручено разработать предложения о необходимых действиях правительства.

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