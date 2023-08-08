Кариньш отправится в Земгале, чтобы оценить нанесенный бурей ущерб

Премьер-министр подчеркивает, что ответственные службы продолжают скоординированно работать над устранением последствий урагана, а министерства в течение недели обобщат информацию о размере ущерба и представят правительству предложения по дальнейшим действиям.

Сегодня премьер-министр отправился в Залениеки Елгавского края, а также в Зелмени и Аугсткалне Добельского края.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии.

Министерствам также поручено разработать предложения о необходимых действиях правительства.