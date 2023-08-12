Известно, в каких водоемах Латвии самая теплая вода

Рано утром в субботу температура воды в портах Мерсрагса и Рои составляла +8,8 и +11,5 градусов соответственно, на мысе Колка она достигала +16,2 градусов. Согласно опубликованным самоуправлением данным, в пятницу вечером в Юрмале температура воды была от +8 градусов в Каугури до +13 градусов в Майори.

В порту Салацгривы и Скулте температура воды колеблется от +18 до +19 градусов, в порту Вентспилса она также составляет +18 градусов, в порту Лиепаи - на градус ниже.

В крупнейших реках и озерах вода в основном прогрелась до +16...+20 градусов, во многих местах Латгале ее температура достигает +21 градуса.

После сильного дождя в начале недели уровень воды в реках во многих местах поднялся, сейчас в основном снижается.

В ближайшие дни в Латвии будет преимущественно сухая погода, лишь местами ожидаются кратковременные дожди, поэтому уровень воды продолжит медленно снижаться или незначительно колебаться, а температура воды будет постепенно повышаться.