Туркменистан блокировал планы, которые позволили бы Кремлю увеличить поставки газа Китаю

Планы России создать "газовое соединение" в Средней Азии, что позволило бы поставлять больше газа Китаю, столкнулись с сопротивлением со стороны Туркменистана. Это государство не собирается подключать Россию к газопроводу, через который поставляется газ в Китай, пишет The Moscow Times.
Утверждения Москвы по поводу того, что "газовый союз расширяется", вызывает много вопросов, которые прямым образом затрагивают интересы Туркменистана, говорится в сообщении МИД страны.
Туркменистан, Узбекистан и Казахстан уже поставляют газ в Китай по трубопроводу, построенному туркменской государственной газовой компанией "Туркменгаз" и китайской CNPC. Из 55 миллиардов кубометров газа в год Туркменистан поставляет 40 миллиардов кубометров, а остальной объем обеспечивают Узбекистан и Казахстан.
"В нынешний момент, говоря о разделении объемов газа, Туркменистан не планирует расширять число участников проекта "Туркменистан - Китай", - отметили в Министерстве иностранных дел страны, добавив, что этот газопровод еще могут использовать Казахстан и Узбекистан. Министерство отмечает, что любые изменения в схемах поставок возможны только после переговоров с Ашхабадом, однако таких переговоров не было.
Планы России предусматривают, что необходимо увеличить поставки газа в Казахстан и Узбекистан, а оставшийся объем, возникший в этих странах, поставлять в Китай через Туркменистан.
Китайский рынок чрезвычайно важен для "Газпрома", так как в прошлом году предприятие продало наименьший объем газа со времен развала СССР (100 миллиардов кубометров), а в этом году, как прогнозируется, будет поставлено еще в два раза меньше газа. Это станет антирекордом России с брежневских времен.
После того как Россия потеряла доступ к европейскому газовому рынку, "Газпром" столкнулся с потерями в размере миллиардов долларов, в результате чего предприятию пришлось значительно опустошать свои резервы, чтобы заплатить налоги в госбюджет.
Китай в этом году приобрел 22 миллиарда кубометров российского газа, что в 7 раз меньше, чем импортировалось в Евросоюз до войны. Попытки договориться о поставках в Китай до 100 миллиардов кубометров в год и о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" результатов не принесли. В марте во время переговоров в Москве с Владимиром Путиным глава Китая Си Цзиньпин так и не подписал долгожданный договор о поставках газа, несмотря на то, что Путин долгое время утверждал, что "соглашение достигнуто".
В мае Пекин дал зеленый свет строительству нового газопровода из Туркменистана. Несмотря на то, что Китаю туркменский газ обходится на 30% дороже российского и Ашхабад отказался дать Китаю скидки, Китай утвердил новый проект "Линия Д", который позволит Китаю получать до 30 миллиардов кубометров газа в год.
В 2022 году через три имеющихся газопровода Китай импортировал из Туркменистана 35 миллиардов кубометров газа, заплатив за это 10,3 миллиарда долларов. Поставки России составили 16 миллиардов кубометров, однако их стоимость была в 2,5 раза ниже - примерно четыре миллиарда долларов.
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