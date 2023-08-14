Туркменистан блокировал планы, которые позволили бы Кремлю увеличить поставки газа Китаю

После того как Россия потеряла доступ к европейскому газовому рынку, "Газпром" столкнулся с потерями в размере миллиардов долларов, в результате чего предприятию пришлось значительно опустошать свои резервы, чтобы заплатить налоги в госбюджет.

Китай в этом году приобрел 22 миллиарда кубометров российского газа, что в 7 раз меньше, чем импортировалось в Евросоюз до войны. Попытки договориться о поставках в Китай до 100 миллиардов кубометров в год и о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" результатов не принесли. В марте во время переговоров в Москве с Владимиром Путиным глава Китая Си Цзиньпин так и не подписал долгожданный договор о поставках газа, несмотря на то, что Путин долгое время утверждал, что "соглашение достигнуто".

В мае Пекин дал зеленый свет строительству нового газопровода из Туркменистана. Несмотря на то, что Китаю туркменский газ обходится на 30% дороже российского и Ашхабад отказался дать Китаю скидки, Китай утвердил новый проект "Линия Д", который позволит Китаю получать до 30 миллиардов кубометров газа в год.

В 2022 году через три имеющихся газопровода Китай импортировал из Туркменистана 35 миллиардов кубометров газа, заплатив за это 10,3 миллиарда долларов. Поставки России составили 16 миллиардов кубометров, однако их стоимость была в 2,5 раза ниже - примерно четыре миллиарда долларов.