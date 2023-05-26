Китай разочаровал РФ: Пекин отдает приоритет поставкам газа из другой страны

Несмотря на все усилия и заявления России о "нерушимом стратегическом партнерстве", Китай делает ставку на Туркменистан.

"Центральноазиатские газопроводы являются для Китая ключевым звеном в энергетической и геополитической областях. Этот канал снабжения имеет большое стратегическое значение, превосходящее коммерческие аспекты", - сказал Reuters китайский чиновник, знакомый с глобальной стратегией CNPC.

Что касается российского предложения, то Китай может использовать его в своих интересах - "чтобы получить более выгодную цену на линию D". Не исключено, что позже Пекин подпишет соглашения как с Россией, так и с Туркменистаном.

Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай был призван добиться расширения экономических связей с Китаем. Однако и это не улучшило ситуацию. Большая делегация российских официальных лиц с двумя министрами и четырьмя вице-премьерами вернулась из Шанхая ни с чем - им не удалось добиться согласия Китая на проект "Сила Сибири-2". Си Цзиньпин в публичных заявлениях после обсуждения проекта не сказал ни слова.

Новый газовый контракт с Китаем имеет решающее значение для российского газового гиганта "Газпром", так как компания лишилась доступа к важнейшему - европейскому рынку, на который в начале прошлого года экспортировалось более половины газа компании.

"У "Газпрома" катастрофическая ситуация с экспортом", - сообщил Reuters в марте источник, близкий к компании. В этом году Китай купит у России 22 миллиарда кубометров газа, что в семь раз меньше, чем потребляет Евросоюз. Стоимость этих поставок составляет 290 долларов за тысячу кубометров, а в Европу газ поставлялся по цене вплоть до 1000 долларов.

"Проблема в том, что дополнительный газ Китаю просто не нужен", - сказал старший аналитик Фонда исследований энергетической политики Бет Оджерелл.

Китай не желает повторять ошибок Европы и хочет диверсифицировать поставки газа, и с этим проблем нет - Китай получает газ из Катара, США и Австралии, то же желание высказывает Туркменистан.

"Это рынок покупателя. Если Россия не сделает крайне привлекательного предложения, Китай может тянуть [с "Силой Сибири-2"] столько, сколько захочет", - считает эксперт.