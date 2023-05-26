Китай разочаровал РФ: Пекин отдает приоритет поставкам газа из другой страны

Попытки российского диктатора Владимира Путина договориться об увеличении поставок газа в Китай зашли в тупик. Вместо реализации проекта "Сила Сибири-2", объем поставок которого может составить 50 млрд кубометров газа в год, Китай хочет построить новый газопровод из Туркменистана, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных китайских чиновников и представителей отрасли.
Хотя туркменский газ стоит на 30% дороже российского, а переговоры о возможных скидках с Ашхабадом не принесли результатов, Пекин дал добро проекту "Линия D", по которому Туркменистан будет поставлять в Китай 30 млрд кубометров газа ежегодно через Кыргызстан.
По сообщению агентства Reuters, китайская государственная нефтегазовая компания CNPC на прошлой неделе приступила к разработке технико-экономических планов по строительству 200-километрового газопровода из Кыргызстана в китайскую провинцию Синьцзян, где может быть расположена первая газораспределительная точка.
"Это означает, что идет подготовка линии D", - сказал источник Reuters, указав, что строительство внутренней автомагистрали на территории Китая может начаться уже в следующем году. В 2022 году Китай по трем существующим газопроводам импортировал из Туркменистана 35 миллиардов кубометров газа на сумму 10,3 миллиарда долларов. Российские поставки по открытому в 2019 году газопроводу "Сила Сибири" составили 16 миллиардов кубометров в год, но стоимость газа составила всего четыре миллиарда долларов.
Встречаясь с китайским лидером Си Цзиньпином в Кремле, Путин предложил увеличить поставки газа в Китай в шесть раз - до 98 миллиардов кубометров в год. Хотя Путин называл Си "дорогим другом" и даже говорил по-китайски, долгожданный газовый контракт Россия так и не получила.
Несмотря на все усилия и заявления России о "нерушимом стратегическом партнерстве", Китай делает ставку на Туркменистан.
"Центральноазиатские газопроводы являются для Китая ключевым звеном в энергетической и геополитической областях. Этот канал снабжения имеет большое стратегическое значение, превосходящее коммерческие аспекты", - сказал Reuters китайский чиновник, знакомый с глобальной стратегией CNPC.
Что касается российского предложения, то Китай может использовать его в своих интересах - "чтобы получить более выгодную цену на линию D". Не исключено, что позже Пекин подпишет соглашения как с Россией, так и с Туркменистаном.
Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай был призван добиться расширения экономических связей с Китаем. Однако и это не улучшило ситуацию. Большая делегация российских официальных лиц с двумя министрами и четырьмя вице-премьерами вернулась из Шанхая ни с чем - им не удалось добиться согласия Китая на проект "Сила Сибири-2". Си Цзиньпин в публичных заявлениях после обсуждения проекта не сказал ни слова.
Новый газовый контракт с Китаем имеет решающее значение для российского газового гиганта "Газпром", так как компания лишилась доступа к важнейшему - европейскому рынку, на который в начале прошлого года экспортировалось более половины газа компании.
"У "Газпрома" катастрофическая ситуация с экспортом", - сообщил Reuters в марте источник, близкий к компании. В этом году Китай купит у России 22 миллиарда кубометров газа, что в семь раз меньше, чем потребляет Евросоюз. Стоимость этих поставок составляет 290 долларов за тысячу кубометров, а в Европу газ поставлялся по цене вплоть до 1000 долларов.
"Проблема в том, что дополнительный газ Китаю просто не нужен", - сказал старший аналитик Фонда исследований энергетической политики Бет Оджерелл.
Китай не желает повторять ошибок Европы и хочет диверсифицировать поставки газа, и с этим проблем нет - Китай получает газ из Катара, США и Австралии, то же желание высказывает Туркменистан.
"Это рынок покупателя. Если Россия не сделает крайне привлекательного предложения, Китай может тянуть [с "Силой Сибири-2"] столько, сколько захочет", - считает эксперт.
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