В воскресенье местами пройдут ливни и град

В отдельных местах во время грозы возможен очень сильный дождь, а также град и сильные порывы ветра. В целом в стране будет преобладать слабый ветер.

Небо будет частично закрыто облаками, местами на побережье может не рассеяться туман. Температура воздуха поднимется до +25...+29 градусов, в отдельных районах северной части страны и на побережье не превысит +20...+24 градусов.

В столице воскресенье, скорее всего, пройдет без осадков. При слабом северном, северо-западном ветре максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на побережье Рижского залива до +26 градусов на юге города.