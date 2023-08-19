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В воскресенье местами пройдут ливни и град

rus.tvnet.lv/LETA
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Ливень в Риге, июль 2021 года
Ливень в Риге, июль 2021 года Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 20 августа, местами в Латвии ожидаются кратковременные дожди и грозы, но количество дождевых облаков по сравнению в предшествовавшими днями сократится, прогнозируют синоптики.

В отдельных местах во время грозы возможен очень сильный дождь, а также град и сильные порывы ветра. В целом в стране будет преобладать слабый ветер.

Небо будет частично закрыто облаками, местами на побережье может не рассеяться туман. Температура воздуха поднимется до +25...+29 градусов, в отдельных районах северной части страны и на побережье не превысит +20...+24 градусов.

В столице воскресенье, скорее всего, пройдет без осадков. При слабом северном, северо-западном ветре максимальная температура воздуха составит от +22 градусов на побережье Рижского залива до +26 градусов на юге города.

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