Дональд Трамп стал заключенным номер P01135809. Но остался на свободе

Перед вылетом, в аэропорту, он обратился к репортерам с короткой речью и заявил, что имел полное право подвергать сомнению результаты выборов.

«Эти выборы были подтасованы, это были украденные выборы», — повторил Трамп свои утверждения, ложность которых была неоднократно доказана и признана и судами в США, и даже соратниками Трампа по Республиканской партии.

Как напоминают корреспонденты Би-би-си в США, Трамп, согласно выдвинутому в Джорджии обвинению, не просто «подвергал сомнению» результаты выборов и не оспаривал их в суде, на что, безусловно, имеет полное право, а пытался в телефонных разговорах надавить на местных должностных лиц, республиканцев, чтобы те «нашли эти 11780 голосов», которых ему не хватило в Джорджии для победы над Джо Байденом.

Экс-президент все обвинения постоянно называет «охотой на ведьм» и преследованием политического противника со стороны членов и сторонников Демократической партии.

Перед прилетом в Джорджию он в очередной раз обвинил в этом прокурора округа Фултон Фани Уиллис, которая ведет дело против него. Уиллис представляет Демократическую партию (окружной прокурор в США — это выборная политическая должность). В постах в своей собственной соцсети Truth Трамп заявлял, что Уиллис занята охотой на него вместо того, чтобы бороться с захлестнувшей Атланту небывалой волной преступности.