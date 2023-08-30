Россия не будет расследовать аварию самолета Пригожина по международным правилам

В настоящее время в МАК входят девять стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Бразильский центр изучения и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) и компания Embraer ранее сообщили, что готовы принять участие в расследовании крушения самолета Пригожина, если получат приглашение от МАК.

Самолет осуществлял внутренний рейс, поэтому расследование будет проводиться не по международным правилам, а по правилам МАК.

Сразу несколько экспертов сомневаются в объективности расследования без участия бразильской стороны. Особенно учитывая, что есть подозрения в причастности властей России к крушению самолета.

23 августа в Тверской области разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий Евгению Пригожину. По данным Управления авиации, в самолете находились десять человек - три члена экипажа и семь пассажиров. Среди пассажиров были Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Все находившиеся в самолете погибли.

Следственный комитет России в воскресенье сообщил, что экспертиза подтвердила, что идентичность погибших соответствует официальному списку членов экипажа и пассажиров.

Так, было подтверждено, что и Пригожин, и Уткин значатся среди погибших.