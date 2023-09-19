Генассамблея ООН: Джо Байден призвал объединиться против России

Украинская часть его послания в основном заключалось в том, что США будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку, поскольку фундаментальные принципы суверенитета, территориальной целостности и прав человека должны быть защищены. Украинская делегация, внимательно слушая, аплодировала.

Украинская делегация на Генассамблее Фото: Reuters

Президент Байден пообещал, что США будут продолжать защищать свободу. При этом он должен убедить американскую общественность и своих все более скептически настроенных оппонентов-республиканцев, что Вашингон не напрасно тратит миллиарды долларов на поддержку Украины.

Выступление Байдена поддержал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, назвавший войну в Украине непрекращающейся чередой ужасов.

По его словам, развязанная Россией война рушит жизни, грубо нарушает права человека, разъединяет семьи, травмирует детей и разбивает надежды и мечты.

Генсек ООН предупредил также, что весь мир нуждается как в украинском продовольствии, так и в российских сельхозпродуктах и удобрениях, от которых зависит стабильность рынков и продовольственная безопасность.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Генассамблее, сравнил вторжение России на Украину со вторжением в Польшу в 1939 году нацистской Германии и Советского Союза.

По его словам, тогда и сейчас были безумные мечты о доминировании над другими, но те дни прошли и никогда не вернутся.

Позже согласие с мнением президента Байдена выразил в интервью Би-би-си и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого жизненно важно, чтобы международное сообщество продолжало осуждать российскую агрессию и оказывать поддержку Украине.

«Отвага украинского народа впечатлила весь мир, — подчеркнул руководитель НАТО. — Если бы мы не вступились за Украину, то ни одна страна в мире не была бы в безопасности».