Видео ⟩ Робот-сапер латвийского производства отправится в Украину

Власти Украины сообщили, что российская армия заминировала 30% территории страны. Очередная партия гуманитарной помощи с произведенной в Латвии военной продукцией - роботом-сапером и 4 000 комплектами для обезвреживания боеприпасов, на сумму почти 100 000 евро - была закуплена благодаря пожертвованиям жителей, сообщает ziedot.lv.
Галерея: Робот-сапер из Латвии
На портале Ziedot.lv на поддержку Украины пожертвовано 22,8 миллиона евро, из которых 13,2 миллиона евро - для Вооруженных сил Украины. Это пожертвования жителей и компаний Латвии.
В ноябре прошлого года Ziedot.lv начал благотворительную акцию Labas ziņas, в рамках которой всем желающим было предложено пожертвовать средства на приобретение производимых в Латвии товаров военного назначения для защитников свободы Украины.
В Украину были отправлены скутеры, 9 квадроциклов, 2 фонарных столба с генераторами, оружейная платформа и система автономного электроснабжения. На данный момент оказана поддержка на сумму 365 тысяч евро.
Сегодня подготовлена очередная партия произведенной в Латвии военной продукции - автономно управляемый робот-сапер LABAIS и 4000 комплектов для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов UXO.
Власти Украины сообщили, что российская армия заминировала 30% территории страны, что делает Украину самой заминированной страной в мире. Фермерские поля, детские площадки и заводские территории заминированы. Чтобы очистить Украину от мин, потребуется 757 лет.
Латвийская компания LV-TEH в сотрудничестве с инженерно-саперными подразделениями ВСУ построила робота-сапера LABAIS, который может работать автономно и управляться дистанционно, не подвергая опасности специалиста по разминированию.
Устройство предназначено для уничтожения всех типов взрывоопасных предметов или боеприпасов. Небольшие размеры робота позволяют ему работать в сложных условиях с ограниченным пространством.
Разминирование осуществляется с помощью телескопического двухуровневого трала. Машина разминирования предназначена для различных видов работ по разминированию, в основном для разминирования сельскохозяйственных полей и освобожденных территорий, и ее можно будет использовать ближе к линии фронта для решения различных боевых задач.
Латвийская компания TETERS разработала комплекты нейтрализации боеприпасов UXO. В Украину отправляют 4000 единиц, способных нейтрализовать все виды неразорвавшихся боеприпасов на земле. Общая стоимость поставок гуманитарной помощи составляет 99 400 евро.
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