Видео ⟩ Робот-сапер латвийского производства отправится в Украину

Галерея: Робот-сапер из Латвии

На портале Ziedot.lv на поддержку Украины пожертвовано 22,8 миллиона евро, из которых 13,2 миллиона евро - для Вооруженных сил Украины. Это пожертвования жителей и компаний Латвии.

В ноябре прошлого года Ziedot.lv начал благотворительную акцию Labas ziņas, в рамках которой всем желающим было предложено пожертвовать средства на приобретение производимых в Латвии товаров военного назначения для защитников свободы Украины.

В Украину были отправлены скутеры, 9 квадроциклов, 2 фонарных столба с генераторами, оружейная платформа и система автономного электроснабжения. На данный момент оказана поддержка на сумму 365 тысяч евро.

Сегодня подготовлена ​​очередная партия произведенной в Латвии военной продукции - автономно управляемый робот-сапер LABAIS и 4000 комплектов для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов UXO.

Власти Украины сообщили, что российская армия заминировала 30% территории страны, что делает Украину самой заминированной страной в мире. Фермерские поля, детские площадки и заводские территории заминированы. Чтобы очистить Украину от мин, потребуется 757 лет.