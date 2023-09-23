Фентанил: как четвертая волна опиоидной эпидемии захлестнула США

Популярность фентанила взлетела и потому, что он вызывает сильную зависимость, и люди стали покупать его снова и снова, чтобы избежать болезненной ломки.

Коктейль с фентанилом

В своем исследовании исследователи бьют тревогу по поводу еще одной растущей тенденции: смертей, связанных с употреблением фентанила в смеси с другими наркотиками, такими как кокаин и метамфетамин.

Эта тенденция наблюдается по всей территории США, и самой распространенной вариацией смеси является фентанил с метамфетамином.

Парамедики пытаются помочь жертве передозировки наркотиков в штате Массачусетс Фото: Getty Images

Исключение составляют северо-восточные штаты, такие как Вермонт и Коннектикут, где чаще умирают от фентанила с примесью кокаина, так как кокаин там традиционно более доступен.

Как рассказала Би-би-си Ким Блейк из штата Вермонт, чей 27-летний сын Шон умер от случайной передозировки фентанила в 2021 году, она впоследствии узнала, что многие ради более продолжительного эффекта принимают фентанил вместе с другим стимулятором.

«Для меня неудивительно, что мы наблюдаем такой рост количества комбинаций стимуляторов и опиоидов», - говорит Блейк.

27-летний Шон умер от передозировки фентанила в 2021 году Фото: BBC

Наибольшее число смертей от передозировки фентаниловыми смесями исследователи отметили в таких штатах, как Аляска, Западная Вирджиния, Род-Айленд, Гавайи и Калифорния.

По словам профессора Шовер, в этих штатах исторически высок уровень употребления наркотиков, а с появлением фентанила среди наркозависимых резко увеличилась смертность.

Уже не только «проблема белых»