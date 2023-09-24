Видео ⟩ За месяц выявлено 30 грузовиков в плохом техническом состоянии

Утром в пятницу, 22 сентября, в сообществе водителей грузовых автомобилей распространилось следующее аудиосообщение: "Доброе утро, коллеги! В "кармане" в Гаркалне стоит старый автобус транспортной полиции, тоже прибыл CSDD, так что сегодня в Гаркалне будет веселье".

Представитель CSDD объяснил журналистам, что проверка технического состояния автомобилей проводится в надежде повысить чувство ответственности водителей за свои машины.

Эдгарс, водитель грузовика, сказал, что проверки необходимы, но они должны проводиться повсеместно, а не выборочно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā