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Полиция усилит контроль на дорогах во время Лиго

Машина Государственной полиции

С пятницы, 20 июня, по 25 июня Государственная полиция проведет на дорогах усиленные проверки.

Начальник Управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис призвал отмечающих праздники не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместо этого он посоветовал людям полноценно отдохнуть, выспаться, а при необходимости воспользоваться, например, общественным транспортом.

Он также подчеркнул, что полиция не хочет никого пугать и просит отнестись к проверкам с пониманием.

Во время проверок возможно временное ограничение движения транспорта.

Янчевскис призвал не надеяться на удачу, даже если в прошлые годы кого-то ни разу не останавливали на дороге, и напомнил, что вождение в нетрезвом виде может стоить жизни и самому водителю, и другим людям.

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