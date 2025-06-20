Полиция усилит контроль на дорогах во время Лиго

Начальник Управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис призвал отмечающих праздники не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместо этого он посоветовал людям полноценно отдохнуть, выспаться, а при необходимости воспользоваться, например, общественным транспортом.
Он также подчеркнул, что полиция не хочет никого пугать и просит отнестись к проверкам с пониманием.
Во время проверок возможно временное ограничение движения транспорта.
Янчевскис призвал не надеяться на удачу, даже если в прошлые годы кого-то ни разу не останавливали на дороге, и напомнил, что вождение в нетрезвом виде может стоить жизни и самому водителю, и другим людям.
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