Дания запускает парусные дроны для защиты подводных кабелей

Основное внимание будет уделено наблюдению за подводными кабелями в датских водах. С 2023 года случаи повреждения морской инфраструктуры участились. Совсем недавно, в январе 2025 года, был поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий Латвию и шведский остров Готланд. Всего за последние два года повреждено не менее 11 подводных кабелей. Два трубопровода "Северный поток" были разрушены еще в 2022 году.

Предполагается, что за всеми этими инцидентами стоят диверсионные акции со стороны враждебных государств. Считается, что часть происшествий спровоцировали суда так называемого российского "теневого флота" – старые нефтяные танкеры с неясным происхождением. Один из таких танкеров, Eagle S под флагом Островов Кука, был ранее задержан и конфискован силами безопасности Финляндии по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.

В апреле министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна потратит около 4 миллиардов крон (536 миллионов евро) на приобретение патрульных судов для наблюдения за подводными кабелями.