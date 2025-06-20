Дания запускает парусные дроны для защиты подводных кабелей

В этот понедельник, 16 июня, в Дании из порта Кеге (Køge), расположенного у пролива Эресунн примерно в 40 километрах южнее Копенгагена, были спущены на воду два беспилотных морских парусных дрона. Несколько месяцев эти аппараты будут проходить автономные испытания, проверяя свои возможности. Всего планируется протестировать четыре таких судна, которые будут передавать командному центру НАТО данные о подозрительной активности в Балтийском море в режиме реального времени.
"Ситуация с безопасностью вынуждает нас улучшать обороноспособность Дании, и это относится также к нашим военно-морским силам", - подчеркнул директор Организации закупок и логистики Министерства обороны Дании генерал-лейтенант Ким Йесперс Йёргенсен в интервью датскому телевидению.
По мнению эксперта по стратегическим вопросам из Датской академии обороны Петера Виго Якобсена, нынешняя напряженная обстановка в Балтийском море создает вызов, при котором "фактически нужно постоянно находиться на воде, а это чрезвычайно дорого".
Поскольку отслеживание каждого российского судна требует значительных затрат, Дания стремится "создать многоуровневую систему, позволяющую постоянно мониторить потенциальные угрозы, но при этом гораздо дешевле, чем прежде".
Парусные дроны американской компании Saildrone - беспилотные разведывательные суда - и еще два аналогичных аппарата, которые в рамках НАТО сейчас испытываются в Балтийском море, будут применяться как в Балтийском, так и в Северном морях.
Во время испытаний будет выясняться, способны ли эти аппараты усилить обороноспособность Дании в области морского наблюдения и сбора разведывательных данных, особенно там, где присутствие военно-морских сил ограничено.
Примерно 10-метровые разведывательные дроны работают на энергии ветра и солнца. У них фиксированный парус с возможностью регулировки при помощи электромотора. Для увеличения автономности предусмотрен дополнительный электродвигатель с аккумулятором, питающимся от солнечных батарей, размещенных на корпусе судна, что позволяет двигаться даже при слабом ветре.
Дроны типа Voyager функционируют автономно, без экипажа. Они постоянно наблюдают за ситуацией в радиусе 30 километров. Информация анализируется при помощи технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, формируя детальную картину происходящего на море.
В рекламном ролике производителя утверждается, что оптические камеры, радары, инфракрасные датчики и микрофоны дронов ведут непрерывное наблюдение за поверхностью моря и подводным пространством. Их оборудование позволяет автономно обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные объекты для борьбы с нелегальной деятельностью на море, защиты территориальных вод и критически важной инфраструктуры. Задача этих наблюдательных миссий – выявлять потенциально опасные корабли и операции на ранней стадии и оперативно передавать данные на военную базу, где будут приниматься решения о дальнейших действиях.
Изначально автономные системы будут испытываться три месяца, но со временем дроны могут стать важным элементом миссий НАТО в Балтийском и Северном морях.
Today marks a major milestone in the evolution of maritime autonomy in Europe: Four Saildrone Voyager USVs have been deployed for a three-month mission in the Baltic Sea! 🇩🇰🇪🇺 https://t.co/e3q33AcITu pic.twitter.com/FiVZWKUvqL— Saildrone (@saildrone) June 16, 2025
Основное внимание будет уделено наблюдению за подводными кабелями в датских водах. С 2023 года случаи повреждения морской инфраструктуры участились. Совсем недавно, в январе 2025 года, был поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий Латвию и шведский остров Готланд. Всего за последние два года повреждено не менее 11 подводных кабелей. Два трубопровода "Северный поток" были разрушены еще в 2022 году.
Предполагается, что за всеми этими инцидентами стоят диверсионные акции со стороны враждебных государств. Считается, что часть происшествий спровоцировали суда так называемого российского "теневого флота" – старые нефтяные танкеры с неясным происхождением. Один из таких танкеров, Eagle S под флагом Островов Кука, был ранее задержан и конфискован силами безопасности Финляндии по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.
В апреле министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна потратит около 4 миллиардов крон (536 миллионов евро) на приобретение патрульных судов для наблюдения за подводными кабелями.
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