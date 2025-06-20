Ригу ждут праздничные пробки: названы проблемные маршруты

В пятницу днем, 20 июня, в Риге и ее окрестностях ожидаются автомобильные пробки, поскольку жители покидают столицу перед праздником Лиго, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi. Автомобилистов просят заранее планировать дополнительное время на дорогу и избегать наиболее загруженных часов.
В ночь на субботу возможно увеличение интенсивности движения на Даугавпилсском шоссе, поскольку в Айзкраукле в 2 часа ночи начнется концерт. Кроме того, в субботу с 10 часов утра будет закрыт участок дороги Пилскалнс-Литене возле Литене в связи с тренировочными заездами ралли.
По всей стране продолжается сезон дорожных работ, в связи с чем ограничения движения действуют на 75 участках государственных автодорог.
Максимальная задержка в пути - около 40 минут - ждет водителей на ремонтируемых участках у Павилосты (от Улмале до Кониньциемса), а также между Упесгривой и Роей. Аналогичная ситуация наблюдается под Даугавпилсом, на объездной дороге вокруг Резекне, на участке между Илуксте и Свенте, а также возле Цесвайне.
Самые существенные ограничения на главных дорогах – на Видземском шоссе между Грундзале и Лизеспастс, где участок ремонта проезжается примерно за 22 минуты.
На Даугавпилсском шоссе от Калнишки до Любасте движение организовано по одной полосе, действуют ограничения скорости, а примерное время прохождения участка составляет около 20 минут. На объездной дороге вокруг Даугавпилса от Свенте движение регулируется светофорами сразу на трех участках, установлены ограничения скорости, а предполагаемое время прохождения - 35 минут.
На дороге Екабпилс-Терехово от Межаре до поворота на Мурани установлен один светофорный участок, время ожидания на котором - до 40 минут. Под Лудзой действуют три таких участка, а задержка в пути составляет около 35 минут.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!