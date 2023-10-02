Контрабанда мигрантов: латвийские журналисты проникли в преступную сеть

Передача Aizliegtais paņēmiens откликнулась на объявление в TikTok о срочном поиске водителей. В ходе разговора подозрения, что они нужны для контрабанды людей, подтвердились. Оплата - только после выполнения задания и в криптовалюте.

Говорят, что "начальником" является Амир, а разговоры с арабского на русский для журналистов, изображающих из себя водителей, готовых перевезти мигрантов, переводит человек по имени Назар.

На следующий день в передачу от имени Амира позвонил человек, явно не назвавший своего имени. Махир уточняет, что ехать нужно вверх от Краславы, в итоге соглашается ехать в Дагду.

Когда журналисты добирались до Прейли, Махир прислал снимок карты Google Maps с точкой, где следует собирать людей, - она находится недалеко от местечка Асуне.

В 5:29 утра приходит сообщение от Махира: "Никто не отвечает. Вообще... Никто не берет трубку, я не могу дозвониться. Возможно, их всех забрали в тюрьму. Поэтому транспорт отменяется и вам придется возвращаться в Ригу".

20 сентября Махир объявляет, что есть работа - две срочные группы людей, которых надо забрать около пяти утра, а затем увезти прямиком в Германию. Цена за человека 800 евро, хотя ранее обещали 1600.

На этот раз журналисты звонят в полицию и сообщают, что получили вполне достоверную информацию о местонахождении людей, незаконно пересекших границу.

Вскоре из полиции поступают новости - задержано 14 человек, большинство из них мужчины. Полиция также присылает фото и видео.

Тем временем Махир посылает водителю еще одну точку, чтобы тот подобрал людей. После получения этой информации полиция задерживает около 20 человек.

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