Российская пенсионерка всю жизнь прожила с иглой в мозгу. Ее родители, вероятно, пытались ее убить

Радиологи обнаружили трехсантиметровую иглу во время рентгена. Открытие было сделано в этом году. Женщина узнала об игле от врачей. По ее словам, она никогда не жаловалась на головные боли, либо иной вред от инородного предмета. При этом здоровью пациентки ничего не угрожает, но удалять иглу не будут - это небезопасно, сообщило министерство здравоохранения Сахалинской области РФ.

"Женщина живет с инородным телом с рождения, таким образом родители решили умертвить ребенка в сложное военное время. Такие случаи в голодные годы были не редкостью: младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал", - написано на странице ведомства в российской соцсети "ВКонтакте".

Попытки убивать детей, воткнув в их тела иглы, фиксировали и в других странах мира. Так, в 2007 году в Китае была прооперирована 29-летняя женщина - из ее тела извлекли шесть из 23 иголок, которые, как предполагают врачи, туда вставили бабушка и дедушка женщины, потому что хотели внука, а не внучку (во время рождения женщины в Китае действовала политика "одна семья - один ребенок", и многие семьи хотели мальчиков).

Также о похожем случае стало известно в 2014 году: в теле 11-месячной девочки из Китая обнаружили 12 иголок, а ранее - еще четыре. В 2019 года жительницу Таджикистана приговорили к восьми годам тюрьмы; по версии обвинения, она воткнула в тело ребенка 10 игл.