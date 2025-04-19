СМИ: США больше не рассматривают всерьез новые поставки вооружения Украине

Администрация Дональда Трампа все чаще рассматривает украинский вопрос с точки зрения "что мы получим взамен", а не "как мы можем помочь?". По словам бывшего советника Совета Безопасности США по России Фионы Гилл, Трамп хочет работать напрямую с Москвой, даже если это означает исключение Украины из переговорного процесса.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон может "умыть руки" - выйти из переговоров по Украине - если не увидит реального прогресса.

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Сам Трамп позже заявил, что Вашингтон может приостановить участие в мирных переговорах по Украине, если какая-либо из сторон будет препятствовать достижению соглашения. Он также заявил, что переговоры по Украине "приближаются к кульминации".

Трамп также настаивает на том, что ни одна из сторон, вовлеченных в конфликт, не манипулирует его желанием положить конец затянувшейся войне в Украине, сообщает AP.

"Нет определенного количества дней, но мы хотим сделать это быстро... Если по какой-либо причине одна из сторон сильно осложнит процесс, мы скажем, что вы дураки, что это глупо, и мы просто отступим", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос о том, тормозит ли переговоры президент России Владимир Путин, Трамп ответил: "Надеюсь, что нет"