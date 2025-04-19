СМИ: США больше не рассматривают всерьез новые поставки вооружения Украине

В Белом доме практически не ведутся серьезные обсуждения дальнейшей военной помощи Украине, сообщает The New York Times. Более того, европейские дипломаты подтвердили, что не получили от США четких гарантий относительно продолжения обмена разведданными с Киевом. Поскольку война продолжается, это вызывает беспокойство.
Администрация Дональда Трампа все чаще рассматривает украинский вопрос с точки зрения "что мы получим взамен", а не "как мы можем помочь?". По словам бывшего советника Совета Безопасности США по России Фионы Гилл, Трамп хочет работать напрямую с Москвой, даже если это означает исключение Украины из переговорного процесса.
18 апреля госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон может "умыть руки" - выйти из переговоров по Украине - если не увидит реального прогресса.
Сам Трамп позже заявил, что Вашингтон может приостановить участие в мирных переговорах по Украине, если какая-либо из сторон будет препятствовать достижению соглашения. Он также заявил, что переговоры по Украине "приближаются к кульминации".
Трамп также настаивает на том, что ни одна из сторон, вовлеченных в конфликт, не манипулирует его желанием положить конец затянувшейся войне в Украине, сообщает AP.
"Нет определенного количества дней, но мы хотим сделать это быстро... Если по какой-либо причине одна из сторон сильно осложнит процесс, мы скажем, что вы дураки, что это глупо, и мы просто отступим", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос о том, тормозит ли переговоры президент России Владимир Путин, Трамп ответил: "Надеюсь, что нет"
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