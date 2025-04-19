Китай копирует российские системы вооружений путем шпионажа

Китай копирует российские системы вооружений и занимается массовым хищением интеллектуальной собственности и технологий. Это, наряду с войной России против Украины, привело к тому, что поток оружия из России в Китай за прошедшие годы заметно снизился - за период с 2009 по 2023 год импорт вооружений Китаем сократился на 40 процентов по сравнению с предыдущим 15-летним периодом, а доля России в импорте китайского оружия упала с 85 до 68 процентов, сообщило аналитический центр ChinaPower в пятницу, 18 апреля.

По данным центра, за последние 20 лет зафиксировано не менее 21 случая китайского шпионажа и хакерских атак на российские предприятия оборонного комплекса, прежде всего в сфере аэрокосмических технологий. В 2004 году было три судебных процесса, которые завершились осуждением семи россиян, передавших Китаю конфиденциальную информацию о разработках в сфере авиации и спутников.

С тех пор ситуация не изменилась. За период с 2021 по 2023 год зафиксировано еще четыре случая утечки чувствительных данных по аэрокосмическим и лазерным технологиям.

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