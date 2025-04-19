Китай копирует российские системы вооружений путем шпионажа

КНР занимается массовым хищением технологий и копирует российские системы вооружений. Пекин также систематически нарушает условия лицензионных соглашений с российскими поставщиками.
Китай копирует российские системы вооружений и занимается массовым хищением интеллектуальной собственности и технологий. Это, наряду с войной России против Украины, привело к тому, что поток оружия из России в Китай за прошедшие годы заметно снизился - за период с 2009 по 2023 год импорт вооружений Китаем сократился на 40 процентов по сравнению с предыдущим 15-летним периодом, а доля России в импорте китайского оружия упала с 85 до 68 процентов, сообщило аналитический центр ChinaPower в пятницу, 18 апреля.
По данным центра, за последние 20 лет зафиксировано не менее 21 случая китайского шпионажа и хакерских атак на российские предприятия оборонного комплекса, прежде всего в сфере аэрокосмических технологий. В 2004 году было три судебных процесса, которые завершились осуждением семи россиян, передавших Китаю конфиденциальную информацию о разработках в сфере авиации и спутников.
С тех пор ситуация не изменилась. За период с 2021 по 2023 год зафиксировано еще четыре случая утечки чувствительных данных по аэрокосмическим и лазерным технологиям.
Нарушение условий лицензионных соглашений
Аналитики отмечают, что шпионаж - лишь часть картины. Китай, по сведениям ChinaPower, систематически нарушал условия лицензионных соглашений с российскими поставщиками, копируя и адаптируя технику для собственных нужд. Например, истребитель J-11 был скопирован с российского Су-27, а китайский зенитно-ракетный комплекс HQ-9 подозрительно похож на С-300.
В 2019 году российская госкорпорация "Ростех" официально заявила, что за 17 лет зафиксировано 500 случаев незаконного копирования ее продукции. В редком публичном комментарии компания открыто обвинила Китай в клонировании авиадвигателей, самолетов "Сухой", палубных истребителей, систем ПВО, переносных зенитных ракет и аналогов ЗРПК "Панцирь".
После копирования техники у России Китай сократил ее закупки и производит современные виды вооружений самостоятельно - от истребителей до военных кораблей. Тем не менее в критически важной сфере авиационных двигателей зависимость от России сохраняется. В период с 2017 по 2023 год авиадвигатели составляли более половины стоимости китайского импорта вооружений, и большая часть этих поставок пришлась на российскую продукцию.
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