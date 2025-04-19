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Украинские СМИ: Россия начинает все чаще использовать на фронте токсичные вещества (1)

Перевод: rus.tvnet.lv
Дымовая граната. Иллюстративное фото
Дымовая граната. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Россия все чаще использует беспилотники для сбрасывания высокотоксичных химикатов на поле боя, и эта практика является военным преступлением, заявила Служба разведки Украины (ГУР). Речь идет о так называемом газе CS, который может быть смертельным и который в меньших количествах использовался в ходе российских атак на Украину в прошлом году.

Российские войска используют беспилотники для сбрасывания так называемых гранат РГ-Во, содержащих отравляющее вещество.

"В настоящее время на линии фронта, особенно в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения противником боеприпасов с отравляющими веществами", - заявили в ГУР.

Украинский центр по борьбе с дезинформацией сообщил 16 апреля, что власти осмотрели использовавшийся Россией сбитый иранский беспилотник Shahed и обнаружили капсулу с концентрированным газом хлорбензилиденметалононитрилом (CS).

Это вещество запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

В ГУР отметили, что газ CS может быть смертельным, добавив, что "уже были случаи гибели украинских защитников".

Ни одна третья сторона пока не смогла расследовать эти обвинения в адрес России.

В прошлом году США и Великобритания обвинили российского генерала Игоря Кириллова в руководстве подразделением, частично ответственным за применение отравляющих веществ на поле боя в Украине. В частности, речь шла о хлорпикрине, который впервые был использован во время Первой мировой войны.

В прошлом году Лондон и Вашингтон ввели санкции в отношении российских лиц и организаций, связанных с программами по созданию химического оружия.

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