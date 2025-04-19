Россия атаковала энергообъект Украины в день истечения моратория

Удары ракетами "Искандер"

Тогда же, в ночь на 18 апреля, ВС РФ нанесли удар по Харькову ракетами "Искандер". Погиб один человек, более 100 пострадали. В ночь на 19 апреля аналогичные атаки продолжились.

Как сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ, за ночь ВС РФ выпустили по Украине три ракеты "Искандер-М", две ракеты "Оникс", три ракеты Х-31П и 87 беспилотников. Украинская ПВО уничтожила 33 дрона, еще 36 сбиты с курса. Достигли ли цели остальные БПЛА и ракеты, не уточняется.

ВС ВСУ сообщили о повреждениях в Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Местные военные администрации не писали о пострадавших.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одесской области возник пожар на фермах, в Сумской - также было несколько пожаров. Пострадавших нет.

Власти Херсонской области информировали, что в больнице умер 16-летний подросток, раненый при авиаударе ВС РФ 17 апреля.

Минобороны РФ отчиталось утром 19 апреля, что за ночь сбило два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.