Россия атаковала энергообъект Украины в день истечения моратория

Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Украины в тот же день, когда Кремль заявил об истечении срока моратория на такие атаки. ВС РФ также продолжили обстрелы ракетами "Искандер".
Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Сумской области в пятницу, 18 апреля. Об этом сообщила компания "Сумыоблэнерго" в Telegram. В тот же день Кремль объявил об истечении моратория с Украиной на запрет взаимных атак по энергетике.
Удар по энергообъекту Украины
"У кого исчез свет - это из-за военной агрессии России. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ", - заявили в "Сумыоблэнерго". Там просили граждан "не распространять в cети фото и видео последствий попаданий" российских боеголовок, чтобы "не помогать оккупантам корректировать удары и делать выводы о состоянии работы энергетической системы".
18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срок месячного моратория на удары России по энергообъектам Украины истек, "но в настоящий момент никаких иных указаний" от Владимира Путина не было.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин в тот же день заявил, что Киев считает началом действия моратория 25 марта, но уже сейчас готовится к российским ударам по объектам энергетики.
Удары ракетами "Искандер"
Тогда же, в ночь на 18 апреля, ВС РФ нанесли удар по Харькову ракетами "Искандер". Погиб один человек, более 100 пострадали. В ночь на 19 апреля аналогичные атаки продолжились.
Как сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ, за ночь ВС РФ выпустили по Украине три ракеты "Искандер-М", две ракеты "Оникс", три ракеты Х-31П и 87 беспилотников. Украинская ПВО уничтожила 33 дрона, еще 36 сбиты с курса. Достигли ли цели остальные БПЛА и ракеты, не уточняется.
ВС ВСУ сообщили о повреждениях в Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Местные военные администрации не писали о пострадавших.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одесской области возник пожар на фермах, в Сумской - также было несколько пожаров. Пострадавших нет.
Власти Херсонской области информировали, что в больнице умер 16-летний подросток, раненый при авиаударе ВС РФ 17 апреля.
Минобороны РФ отчиталось утром 19 апреля, что за ночь сбило два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.
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