Возможная уступка - новейший сигнал о том, что президент США Дональд Трамп хочет укрепить соглашение о прекращении огня. Более того, новость об уступке появилась после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили, что администрация США готова отказаться от мирных усилий, если не будет достигнут быстрый прогресс.

"Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель силой. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не вернет территорию Москве, но такой шаг был бы выгоден президенту России Владимиру Путину, который давно добивается международного признания суверенитета России в Крыму", - говорится в статье.

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Источники Bloomberg утверждают, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Официальный представитель США, близкий к переговорам, отказался комментировать детали переговоров о возможности признания Крыма.

Неназванный по имени европейский чиновник ранее заявил, что планы США продолжить переговоры с Киевом не приведут к окончательному решению, а европейские союзники не признают ни одну оккупированную территорию российской.

Как уже сообщалось, 14 апреля спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится к миру в Украине, но "самой большой проблемой в этом конфликте" являются пять украинских территорий, которые Кремль требует признать российскими. Речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе прокомментировал слова Уиткоффа: "Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому … о территории нашего государства может говорить только народ Украины".