Весенний призыв-2025 в России: новые законы и первые облавы

«Уже на уровне военкомата вербуют на контракт и подсовывают бумажки, — соглашается Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» (он и его группа объявлены российскими властями «иноагентами»). — Контракт сейчас можно подписать с 18 лет даже без какого-то опыта в армии. И поэтому тем, кто приходит в военкомат по призыву, подсовывают контракты и обманывают, говорят: подпиши, послужишь где-нибудь в столовой, а зато деньги будешь получать. Просто надо это знать, что это ловушка, что с контракта сейчас не увольняют до конца войны». О том, что срочников пытаются вербовать на контракт прямо в военкоматах, пишут и другие правозащитники.

Кривенко, однако, не впечатляет цифра в 160 тысяч призывников: это всего на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, так что резкого увеличения не произошло. Главные изменения в том, как идет призыв, произошли раньше — в 2023 году. Именно тогда начали создавать электронный реестр повесток, а поиском уклонистов стали заниматься не только плохо и неэффективно работающие военкоматы, но и полиция. В ее распоряжении — биллинги мобильных и данные с видеокамер, говорит Кривенко. «И сейчас мы фактически пожинаем плоды ужесточения законодательства», — суммирует он.