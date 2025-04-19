Весенний призыв-2025 в России: новые законы и первые облавы

1 апреля в России стартовал очередной призыв в армию. Власти много раз заявляли, что срочников на войну не отправляют, зато известно, что призывников на нее активно вербуют, с помощью угроз и посулов предлагая стать контрактниками. Теперь подписать контракт можно без армейского опыта и прямо с 18 лет — так на войну попадают и вчерашние школьники. Мы поговорили с юристами и правозащитниками о том, чего ждать от призыва в этом году.
Какие новшества у этого призыва?
Этот призыв рекордный: согласно приказу Минобороны, призвать хотят 160 тысяч человек. Такой большой цифры не было с 2011 года.
С одной стороны, это связано с тем, что увеличился призывной возраст, напомнил Би-би-си руководитель правозащитного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин (и он, и проект объявлены российскими властями «иноагентами»). По новому закону — он действует уже год — в армию набирают с 18 до 30 лет, а не до 27, как было раньше.
«С другой стороны, очевидно, что Министерство обороны пытается призвать побольше людей, чтобы потом из этих призывников большее количество людей заключили контракты. Или добровольно, или под давлением. И поскольку политической воли более активно проводить мобилизацию, как это выглядело в конце 2022 года, пока нет, то стараются восполнить потери в войсках контрактниками, в том числе за счет срочников, которые будут заключать контракты».
По его оценке, процентов 20-25 срочников сталкиваются с тем или иным давлением, чтобы они заключили контракт, и количество таких случаев возрастает.
По старым правилам, до службы по контракту нужно было окончить техникум или вуз или же прослужить в армии хотя бы три месяца, получив начальную подготовку. Но в 2023 году новый закон разрешил брать на контракт 18-летних выпускников школы.
«Уже на уровне военкомата вербуют на контракт и подсовывают бумажки, — соглашается Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» (он и его группа объявлены российскими властями «иноагентами»). — Контракт сейчас можно подписать с 18 лет даже без какого-то опыта в армии. И поэтому тем, кто приходит в военкомат по призыву, подсовывают контракты и обманывают, говорят: подпиши, послужишь где-нибудь в столовой, а зато деньги будешь получать. Просто надо это знать, что это ловушка, что с контракта сейчас не увольняют до конца войны». О том, что срочников пытаются вербовать на контракт прямо в военкоматах, пишут и другие правозащитники.
Кривенко, однако, не впечатляет цифра в 160 тысяч призывников: это всего на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, так что резкого увеличения не произошло. Главные изменения в том, как идет призыв, произошли раньше — в 2023 году. Именно тогда начали создавать электронный реестр повесток, а поиском уклонистов стали заниматься не только плохо и неэффективно работающие военкоматы, но и полиция. В ее распоряжении — биллинги мобильных и данные с видеокамер, говорит Кривенко. «И сейчас мы фактически пожинаем плоды ужесточения законодательства», — суммирует он.
Что произошло действительно нового — так это новый закон, который на днях приняла Госдума. По нему решение о призыве будет действовать год. То есть если на человека выписали повестку, но он смог дотянуть до конца весеннего призыва и не отправиться в армию, то опасность не миновала — осенью его снова будут искать и слать повестки. Этот закон еще не вступил в силу (его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент), но почти наверняка это скоро случится. Закон не распространяется на тех, кто попал под осенний призыв 2024 года.
Третье новшество называет военный юрист Артем Клыга. Минобороны в феврале предложило изменить категории годности для некоторых болезней. Постановление правительства может вступить в силу уже в апреле: дело за подписью премьера Мишустина, говорит юрист. И тогда ни сифилис, ни гипертония, ни даже некоторые психозы не будут «железной» причиной не брать человека в армию. Некоторые из изменений, правда, касаются только контрактной армии.
Облавы в фитнес-клубах в Москве — это начало призыва?
Громкой новостью прозвучали облавы в нескольких фитнес-клубах в Москве: в конце марта силовики ворвались прямо в тренажерные залы, положили всех лицом в пол, дальше смотрели документы и делили людей на россиян и мигрантов.
Свердлин обращает внимание, что произошло это не в апреле, а в конце марта, когда весенний призыв еще не начался. «Сейчас пока еще нет и облав на призывников, — говорит он. — Самая горячая с точки зрения облав пора начинается во второй половине призыва, то есть это май-июнь».
Зато 14 и 15 апреля правозащитникам стали известны сразу несколько случаев, когда молодых людей задерживали в московском метро и везли в единый пункт призыва или в отделение полиции. Как минимум трое из них не должны были попасть под призыв по медицинским причинам. При заступничестве правозащитников их отпустили.
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«Согласно обращениям тех людей, которые нам писали, во время прошлой призывной кампании (осенью 2024 года — Би-би-си) было зафиксировано больше 170 облав, а во время весеннего призыва 2024 года, то есть год назад, было порядка 90 облав. То есть интенсивность всех этих мероприятий по приведению людей под ружье, конечно, возрастает», — говорит Свердлин.
Издание «Агентство» (объявлено российскими властями «иностранным агентом») за осенний призыв-2024 насчитало еще больше облав, опросив разные правозащитные организации. Из-за насильственных попыток доставки призывников в военкомат к правозащитникам обращались 217 раз.
Сергей Кривенко же напоминает, что и раньше — даже до войны — перед началом призыва всегда происходила некая пиар-кампания. «Начинают запугивать призывников. Раньше просто вбрасывали какую-то идею, что, мол, надо повысить срок призыва, возраст призыва, отобрать отсрочки. Все начинали это обсуждать, создавался такой ажиотаж. Эти облавы — это тоже вброс в медиаполе, что ой, ужас что происходит, чтобы люди испугались».
Юрист Артем Клыга тоже не видит тут ничего нового: у военкоматов есть схемы, как начать призыв до его официального старта. Например, в феврале или сентябре военкоматы активно приглашают призывников на медосвидетельствование. «Ну, вы пройдете сейчас медосвидетельствование, а решение о призыве мы примем, когда призывная кампания будет», — так, по словам Клыги, говорят будущим призывникам. На самом деле эта схема удобна военкомату, но вовсе не тем, кто не хочет служить. У призывников будет меньше времени что-то предпринять, чтобы не пойти в армию, так как сразу после получения повестки их можно будет забирать.
Правозащитники согласны, что рейд в фитнес-клубы больше похож на «ползучую мобилизацию» — попытку набрать людей на войну. «Видимо, это такие вот рейды на мигрантов, на людей, которые недавно получили российское гражданство, у которых, может быть, есть кредит, и можно на них надавить с тем, чтобы они заключали контракт. То есть это связано с той самой погоней за цифрами заключенных контрактов», — рассуждает Свердлин.
«В прошлом году приняли закон о том, что могут лишить приобретенного гражданства, если человек не встал на воинский учет. И вот под этим соусом хватают мигрантов, приводят в военкоматы, начинают пугать, что не только тебя сейчас, а всю твою семью из страны выкинем. Но если ты подпишешь контракт, мы на это закроем глаза, и ты пойдешь и заодно семье денег принесешь», — Кривенко знакома такая схема.
Электронный реестр повесток уже работает?
Электронный реестр, который должен синхронизировать базы судебных приставов, погранслужбы, ГИБДД и военкоматов, начали создавать в 2023 году. С тех пор он пугает призывников и тех, кто может попасть под мобилизацию.
Согласно букве закона, он еще не работает, настаивают правозащитники. «Так что сейчас никакие электронные повестки ни на Москву, ни на Госуслугах, ни пришедшие по почте, ни смски — никакой юридической силы не имеют, хотя все это действительно практикуется. Вы можете просто их игнорировать, — говорит Свердлин. — Но при этом понятно, что люди запуганы, понятно, что времени разбираться в новых законах у многих нету. И, к сожалению, часть людей даже на эти недействительные электронные повестки отзывается. И приходят в военкомат».
О том, что реестр не запущен, говорит и то, что не явившихся по повестке не урезают в правах. После ввода реестра уклонистам будет закрыт выезд из страны, они не смогут распоряжаться своим имуществом (например, продать машину или квартиру), взять кредит и получить загранпаспорт.
Видимо, создать реестр оказалось сложнее, чем рассчитывали. «Они уже несколько раз откладывали запуск этого самого реестра. Уже [президент России Владимир] Путин стучал кулаком по столу и говорил и про осень 2024 года, потом говорили про весенний призыв 25-го года, — вспоминает Свердлин. — Но вот призыв начался, а реестр не заработал. Думаю, что раньше конца этого года он запущен не будет».
А юрист Артем Клыга подчеркивает одно важное исключение: в столице все жестче, чем в остальных регионах. Он согласен, что де-юре реестр еще не работает. Но де-факто в Москве картина иная.
«В Москве решили просто все это отправлять через mos.ru (это отдельный московский портал госуслуг — Би-би-си) и называть это чем-то законным, — подчеркнул он. — Мы до сих пор говорим, что это незаконно, но московские суды согласились с такой практикой. И, например, штрафы, которые выносили за неявку по таким повесткам, московские суды оставляют в силе. Поэтому для Москвы правило такое: если электронная повестка приходит, то либо вас оштрафуют на неявку, либо вас попробуют найти и доставить принудительно».
Правозащитники знают случаи, когда человек, скрывающийся от призыва, вызывал себе врача на съемную квартиру, а потом за ним туда приходила полиция. «Это пример взаимодействия разных органов друг с другом. Такой обмен информацией — я уверен, что это на базе этого реестра сделано», — считает Артем Клыга. Он допускает, что в Москве эта система уже непублично запущена.
Действительно ли в Москве призыв идет жестче и беспредельнее всего?
«Из Москвы сделали буквально столицу призывного рабства, — говорит Артем Клыга. — И если это все так в России будет реализовано, то у правозащитников будет очень мало способов, как помогать. Хотя я, конечно, на самом деле не верю, что во всей стране можно будет так же эффективно ловить призывников, на это нужно огромное количество ресурсов».
Другие эксперты, с которыми говорила Би-би-си, высказались мягче. «Москва как под лупой находится, любая информация отсюда сразу становится известна», — объясняет это Сергей Кривенко. В столице не то чтобы жестче, а просто все пропорционально ее огромным размерам и цифровизации, соглашается Свердлин. В Москве множество камер, работает система распознавания лиц. Именно здесь обкатывают новые технологии. Например, Москва — первый регион, где построили Единый пункт призыва.
«Это место, в котором в рамках одного здания собраны все посвященные призыву институции: медкомиссия, призывная комиссия, в общем, все в одном здании, что позволяет быстрее пропускать через себя этот поток призывников, — объясняет Свердлин. — А главное, позволяет так называемый призыв одним днем». То есть утром человека доставили в военкомат или он сам туда пришел, а вечером он уже призван и отправился в армейскую часть.
Вообще-то призыв одним днем незаконен, напоминают правозащитники. Хотя такое нередко случалось и раньше, до этих реформ. «Мы знаем массу случаев, когда военкоматы плевали на закон. Но когда это все раскидано по разным учреждениям, то где-то у вас есть возможность сбежать. А когда это все в одном месте, буквально в соседних кабинетах — это действительно делает систему призыва более эффективной, к сожалению», — продолжает Свердлин.
Кроме того, в районные военкоматы был доступ у местного самоуправления. Например, оппозиционер Илья Яшин (причислен российскими властями к «иноагентам»), избиравшийся муниципальным депутатом в Красносельском районе Москвы, какое-то время был главой призывной комиссии. С ЕПП ничего подобного нет.
Кривенко подчеркивает, что призыв в России обязательный, но не принудительный: то есть если человек отказывается идти в армию, для него есть 328 статья Уголовного кодекса (по ней за уклонение от службы грозит штраф или срок до двух лет). Но захваты, облавы, давление со стороны полиции — ничего этого нет в законе, подчеркивает правозащитник.
Кстати, когда единый пункт призыва в Москве создавался, в законе о нем тоже ничего не было сказано. ЕПП узаконили только сейчас: тот же закон, что продлевает решения комиссий о призыве на год, позволяет по примеру Москвы создавать единые пункты призыва по всей России.
«Движение сознательных отказчиков» судится с мэрией Москвы, настаивая, что создание ЕПП незаконно. «Власти нам говорят: нет-нет, это все правильно, — рассказывает Артем Клыга. — А потом они в январе вносят этот закон, потому что видят пробел, видят, что в федеральном законодательстве ничего о таких пунктах не говорится».
Законные способы не попасть в армию: что советуют юристы
Совет не брать в руки повестку несколько устарел, считает юрист Артем Клыга. Он пришел из времен, когда военкоматы работали неэффективно, данные призывников не были оцифрованы, и если уклонист отказывался брать повестку, ничего с ним сделать не могли. «Эта старая стратегия просто не жить по месту прописки и стараться не выходить на связь сейчас подвергается очень сильному изменению. Она возможна для какой-то группы, но не для всех», — соглашается Сергей Кривенко.
Своими ногами идти в военкомат Свердлин не советует: вместо этого можно оформить нотариальную доверенность на кого-то из родственников, кто мог бы сходить и, например, принести туда документы.
Это, однако, не универсальный совет. Для некоторых действий нужно личное присутствие призывника: например, чтобы подать заявление на АГС.
«Я советую людям взаимодействовать с военкоматами, — говорит Артем Клыга. — Конечно, просто туда пойти без плана, без подготовки — это глупость». Но прийти с документами и доказать свое право на отсрочку или негодность по здоровью все еще реально, уверяет Клыга.
«Если вам 18 лет, то нужно опираться на данные своей детской карты и уже понимать, какие заболевания были, например, хроническими, — говорит юрист. — Жизнь призывника превращается в то, что он с 15 лет должен обследоваться два-три раза в год по основным заболеваниям, чтобы понимать, с чем потом можно прийти в военкомат».
Кроме освобождения по здоровью, бывают отсрочки, и об этом тоже нужно поставить военкомат в известность. «Подумайте, может, у вас есть отсрочка и вы ее просто не оформили. Это беда многих студентов, — говорит Клыга. — А дальше, если ничего нет, я считаю, надо сразу подаваться на альтернативную гражданскую службу».
Альтернативной гражданской службой призывник может заменить службу в армии, если она противоречит его взглядам или религии. Времени он потеряет больше: АГС обычно занимает 21 месяц. Это скучная неквалифицированная работа, скорее всего, в больнице или сфере ЖКХ. Зато человек живет дома, получает зарплату, у него есть выходные и отпуска, а главное, он защищен от опасности попасть на войну. «Мы не знаем ни одного случая, чтобы человека на АГС пытались вербовать на контракт», — подчеркивает юрист.
Если призывнику не одобряют АГС (а так происходит чаще всего), имеет смысл идти в суд, говорят правозащитники. На время суда все действия призывной комиссии должны быть приостановлены. «Как способ затянуть отправку в армию это хорошо работает, — уверен Григорий Свердлин. — Дает время, появляется какое-то поле для маневра».
На случай облав Свердлин советует иметь с собой заполненное заявление на альтернативную гражданскую службу — если в военкомат повезут силой, то добывать это заявление в стрессовой ситуации и заполнять его на месте будет сложнее. И безопаснее носить с собой не оригиналы документов, а нотариально заверенные копии, замечает он. Также он рекомендует заранее сделать нотариальную доверенность на родственников, чтобы они могли представлять ваши интересы, записать контакты правозащитников на бумажку и носить в кармане отдельно от телефона.
Кривенко считает, что универсальных рецептов для желающих избежать призыва сейчас нет. «Не ходить в военкоматы — это не очень хороший совет. Ходить в военкоматы — тоже не очень хороший совет. Надо смотреть по конкретной ситуации», — говорит Кривенко. Свердлин тоже советует тем, кто может попасть под призыв, связаться с правозащитниками, не дожидаясь критической ситуации, и обсудить, как действовать в своем конкретном случае.
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