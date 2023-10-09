"Те же сэкономленные деньги потом уйдут на лекарства!". В соцсетях обсуждают подключение отопления

Принимая во внимание прогноз погоды, в некоторых многоквартирных домах некоторых городов Латвии начали подключать отопление. Что думают об это событии пользователи социальных сетей?
Так, например, Rīgas namu pārvaldnieks уже начал подключать отопление. Ogres namsaimnieks также начинает подключать отопление в своих домах.
Такое решение было принято из-за прогноза погоды, который показывает, что с сегодняшнего дня ожидается понижение температуры воздуха, а также прогнозируется дождливая погода.
Некоторые пользователи соцсетей радуются подключению отопления, а другие выражают недоумение, почему в их домах до сих пор так холодно или, наоборот, уже подключают отопление.
"Привет, отопление! Ты прибыло! Успела лишь немного соскучиться. У тебя стоило бы поучиться. Не медлить... Как представила, так оно тут".
Čau,apkure! tu esi ieradusies! 👍 Paspēju tikai mazlietiņ sailgoties 🙂— pankuuka (@GugusPankuuka) October 7, 2023
No Tevis būtu jāmācās.. 😂 nečammāties.. kā iedomājos,tā klāt.
"У меня даже слишком тепло внутри".
🤷🏼♀️ pie manis pat pārāk silts iekšā. #apkure pic.twitter.com/AqAUsc4tSP— Ieva (@IevaAndriksone) October 8, 2023
"Ну что - начинается ежеосенний сексуальный марафон под названием "Праздник ожидания". После 25 лет жизни в моем нынешнем доме я поняла, что отопление включается именно в тот момент, когда плесень охватывает наружные стены".
Nu ko - sākās ikrudens seksīgais maratons ar nosaukumu “gaidīšanas svētki”. 25 gadus dzīvojot tagadējā mājvietā esmu sapratusi, ka apkuri ieslēdz precīzi tajā mirklī, kad pelējuma sēne pārņem visas ārsienas.— Вильгельмовна (@sarmucuks) October 6, 2023
"Так быстро отопление не ждал".
Tik ātri apkuri negaidīju.— M_Kū (@Martins_Ku) October 7, 2023
"Я лучше заплачу за отопление, чем пойду в аптеку, выходит дешевле".
Es labāk maksāšu par apkuri nekā iešu uz aptieku, sanāk lētāk 😂😂😂— Čirkainā 🇱🇻 💛💙 (@mblLLl0) October 7, 2023
"Думаю - чего дома так жарко? Оказалось, жена отопление подключила... Да здравствует газовое отопление!"
Domāju ko mājās tik karsti? 😓 Izrādās sieva apkuri pieslēgusi... 🙄 Lai dzīvo gāzes apkure! 😎— Uldis (@heinaste) October 7, 2023
"Сегодняшняя погода стала законным поводом включить отопление и погреться".
Šodienas laikapstākļi bija legāls iemesls, lai ieslēgtu apkuri un pasildītos— Kristiāns Zaķis (@cherrijs) October 7, 2023
"Получила сообщение, что завтра подключат отопление. Круто, что джинсы не будут сохнуть три дня. Не круто, что за это придет счет".
Saņēmu ziņu, ka rīt pieslēdz apkuri. Kruti, ka džinsi nežūs trīs dienas. Nav kruti, ka par to pienāks arī rēķins pic.twitter.com/hVBY3IKXqu— Renāte (@hei_renate) October 8, 2023
"Я действительно не понимаю эту тупость, простите, почему люди должны мерзнуть в своих квартирах и не включать отопление? Якобы так можно сэкономить? Так после этого та же сумма уйдет на лекарства, чаи и лечение".
es riktīgi nesaprotu to stulbumu, atvainojiet, kāpēc cilvēkiem liek salt dzīvokļos un neslēdz apkuri? it kā tā var ietaupīt? tāpat to summu pēc tam samaksā zālēs, tējās un slimošanā. 😅— marta bēbis loaded (@bebisloading) October 8, 2023
"Ребята, мне холодно. Когда подключат отопление?"
Veči man auksti.— Mārtiņš Krists (@Krists_MR) October 8, 2023
Kad pieslēdz apkuri ?
"Прохладно стало, закрыл окна".
Vēsi paliek, aizvēru logus— Atis (@neiebraucu) October 8, 2023
"Подключили отопление. Пока, лето!"
Pieslēdzām apkuri. Attā vasara.— Suņu cilvēks (@Pasniedzeja) October 8, 2023
"Идеально, отопление подключили".
Ideāli, apkuri ieslēdza pic.twitter.com/rXfvsJbEsz— GG (@GunitaG2) October 8, 2023
October 8, 2023
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