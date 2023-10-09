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"Те же сэкономленные деньги потом уйдут на лекарства!". В соцсетях обсуждают подключение отопления

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: New Africa/ Shutterstock

Принимая во внимание прогноз погоды, в некоторых многоквартирных домах некоторых городов Латвии начали подключать отопление. Что думают об это событии пользователи социальных сетей? 

Так, например, Rīgas namu pārvaldnieks уже начал подключать отопление. Ogres namsaimnieks также начинает подключать отопление в своих домах. 

Такое решение было принято из-за прогноза погоды, который показывает, что с сегодняшнего дня ожидается понижение температуры воздуха, а также прогнозируется дождливая погода.

Некоторые пользователи соцсетей радуются подключению отопления, а другие выражают недоумение, почему в их домах до сих пор так холодно или, наоборот, уже подключают отопление.

"Привет, отопление! Ты прибыло! Успела лишь немного соскучиться. У тебя стоило бы поучиться. Не медлить... Как представила, так оно тут". 

"У меня даже слишком тепло внутри".

"Ну что - начинается ежеосенний сексуальный марафон под названием "Праздник ожидания". После 25 лет жизни в моем нынешнем доме я поняла, что отопление включается именно в тот момент, когда плесень охватывает наружные стены".

"Так быстро отопление не ждал".

"Я лучше заплачу за отопление, чем пойду в аптеку, выходит дешевле".

"Думаю - чего дома так жарко? Оказалось, жена отопление подключила... Да здравствует газовое отопление!"

"Сегодняшняя погода стала законным поводом включить отопление и погреться".

"Получила сообщение, что завтра подключат отопление. Круто, что джинсы не будут сохнуть три дня. Не круто, что за это придет счет".

"Я действительно не понимаю эту тупость, простите, почему люди должны мерзнуть в своих квартирах и не включать отопление? Якобы так можно сэкономить? Так после этого та же сумма уйдет на лекарства, чаи и лечение".

"Ребята, мне холодно. Когда подключат отопление?"

"Прохладно стало, закрыл окна".

"Подключили отопление. Пока, лето!"

"Идеально, отопление подключили".

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