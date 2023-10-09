"Те же сэкономленные деньги потом уйдут на лекарства!". В соцсетях обсуждают подключение отопления

Так, например, Rīgas namu pārvaldnieks уже начал подключать отопление. Ogres namsaimnieks также начинает подключать отопление в своих домах.

Такое решение было принято из-за прогноза погоды, который показывает, что с сегодняшнего дня ожидается понижение температуры воздуха, а также прогнозируется дождливая погода.

Некоторые пользователи соцсетей радуются подключению отопления, а другие выражают недоумение, почему в их домах до сих пор так холодно или, наоборот, уже подключают отопление.

"Привет, отопление! Ты прибыло! Успела лишь немного соскучиться. У тебя стоило бы поучиться. Не медлить... Как представила, так оно тут".

Čau,apkure! tu esi ieradusies! 👍 Paspēju tikai mazlietiņ sailgoties 🙂

No Tevis būtu jāmācās.. 😂 nečammāties.. kā iedomājos,tā klāt. — pankuuka (@GugusPankuuka) October 7, 2023

"У меня даже слишком тепло внутри".