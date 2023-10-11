Фото и видео ⟩ Отмененные рейсы и сотни сгоревших машин. На стоянке аэропорта Лутон возник пожар

Огонь мог уничтожить порядка 1500 автомобилей, сообщила пожарная служба.

Закрытие аэропорта повлияло примерно на 25 000 человек и их планы. После возникновения пожара аэропорт сообщил, что надеется "по возможности быстрее возобновить работу аэропорта".

Галерея: Пожар в аэропорту Лутон

Рейсы из аэропорта Лутон были отменены с 21 часа вторника.

В среду во второй половине дня полеты были возобновлены.

В больницу были доставлены четверо пожарных и один работник аэропорта, которые отравились дымом. Еще один пожарный получил медпомощь на месте происшествия.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как пламя и дым окутывают автомобили, припаркованные на недавно построенной стоянке аэропорта, которая находится "всего в пяти минутах ходьбы от входа в аэропорт".

All flights are cancelled at Luton Airport following a fire which has destroyed a car park and hundreds of cars.



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В заявлении, распространенном ночью, компания-оператор аэропорта сообщила, что продолжаются работы по тушению крупного пожара на автостоянке 2, которая частично обрушилась.

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта "Рига", отменены рейс Wizz Air из Лондона в Ригу, который должен был прибыть в 10:55 в среду, и рейс в Лутон, который должен был вылететь в 11:30.