Министр не стал уточнять, где и по какой технологии может осуществляться проект.

2В идеале, если мы достигнем такого соглашения с Латвией и Эстонией, это может быть новая электростанция. В случае с региональными проектами у нас есть ряд вызовов в плане переговоров с региональными партнерами. Но если такое решение будет принято, то, конечно, такая гибкая генерация, как правило, бывает газовой, но пока мы находимся на стадии инициирования этого вопроса", - сказал Вайчюнас в четверг радиостанции Ziniu radijas.

"Я пока не могу подробно рассказать о технологиях и местных аспектах, потому что сначала мы должны услышать мнение Латвии и Эстонии", - сказал министр.

Программа нового правительства предусматривает начало дискуссии с другими странами Балтии о возможном совместном аукционе мощностей для инвесторов в современные и маневренные электростанции, которые будут производить электроэнергию при длительном отсутствии ветра или солнца.

"Поэтому мы будем предлагать этот вариант в региональном масштабе, ведь мы находимся на общем рынке электроэнергии с Латвией и Эстонией, поэтому было бы рационально принимать такие решения на региональном уровне", - добавил министр.

Трем странам Балтии ранее не удавалось договориться о строительстве общего терминала сжиженного природного газа, они оспаривали местоположение подводного кабеля для передачи электроэнергии в Швецию, долгое время не соглашались на общий рынок газа, а совместный европейский железнодорожный проект Rail Baltica постоянно вызывал разногласия.

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