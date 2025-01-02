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Гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу Латвии и России на велосипеде

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Забор на границе.
Забор на границе. Фото: Valsts robežsardze

Государственная пограничная охрана предотвратила попытку гражданина Украины незаконно пересечь границу Латвии и России, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

Получив с камер наблюдения фотографии подозрительного человека, едущего на велосипеде в сторону границы в Залесской волости, пограничники немедленно отправились проверять информацию.

В результате поисков пограничники обнаружили вышеупомянутого человека на линии границы.

В ходе беседы было установлено, что это гражданин Украины, который хотел пересечь латвийскую границу в направлении России.

Возбуждено дело об административном нарушении. За данное нарушение предусмотрено предупреждение или штраф.

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