Государственная пограничная охрана предотвратила попытку гражданина Украины незаконно пересечь границу Латвии и России, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.
Гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу Латвии и России на велосипеде
Получив с камер наблюдения фотографии подозрительного человека, едущего на велосипеде в сторону границы в Залесской волости, пограничники немедленно отправились проверять информацию.
В результате поисков пограничники обнаружили вышеупомянутого человека на линии границы.
В ходе беседы было установлено, что это гражданин Украины, который хотел пересечь латвийскую границу в направлении России.
Возбуждено дело об административном нарушении. За данное нарушение предусмотрено предупреждение или штраф.
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