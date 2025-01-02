Услуги центрального отопления и горячей воды были отключены утром 1 января. Однако, несмотря на "кратковременную остановку поставки газа", предприятие продолжает отапливать больницы и пансионаты, сообщает The Moscow Time.

Украина решила не продлевать с Россией договор о поставке газа, у которого в конце прошлого года закончился срок действия.

"Восстановление работы отопительных систем - сложный технический процесс", - сообщило в среду "Тирастеплоэнерго", указав, что восстановление услуги может занять две недели.

Предприятие порекомендовало жителям закрыть оконные щели и "собираться всем членам семьи в одной комнате и временно не использовать ненужные комнаты", чтобы сохранить тепло. Кроме того, жителей призывают использовать электрические нагреватели, в то же время не перегружая сети и заботясь о пожарной безопасности.

В среду ночью температура воздуха в столице Приднестровья Тирасполе опустилась до -1 градуса.

В декабре Приднестровье объявило 30-дневное чрезвычайное экономическое положение в энергетическом секторе, готовясь к отключению отопления и горячей воды.

Приднестровье - регион на востоке Молдовы, поддерживаемый Россией с начала 1990-х годов, в том числе путем ввода войск. Хотя Приднестровье позиционируется как отделившийся регион, эксперты отмечают, что им управляют местные олигархи, которые в основном заинтересованы в преследовании своих экономических интересов и безнаказанности и используют российскую поддержку как инструмент для достижения этих целей. Россия также видит выгоду в сохранении "отколовшегося" региона, поскольку он является одним из самых больших препятствий для вступления Молдовы в Евросоюз или НАТО.

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