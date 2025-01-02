Как связан "теневой флот" России с мировыми ценами на нефть? Насколько велик риск повторения на Балтике экологической катастрофы, которую танкеры РФ устроили в Черном море? И при каких условиях подводная инфраструктура Эстонии будет гарантированно защищена от диверсий подобных повреждениям Balticconnector и Estlink 2? Об этом Rus.Postimees рассказал нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин.

После очередной диверсии на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией с использованием якоря формально гражданского судна глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас пообещала новые санкции против так называемого "теневого флота" России, который позволяет Москве зарабатывать на экспорте нефти, в том числе через Балтийское море. Попытки диверсий в Европе - не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС, позже уточнила Каллас.

Что происходит с экспортом российской нефти сегодня, при чем тут 8 февраля 2025 года и Дональд Трамп, Rus.Postimees рассказал Михаил Крутихин.