Липину интересно Грустные размышления на стыке лет

Наступил новый, 2025 год. Обычно в первую неделю я пишу тексты либо о том, что произошло в прошлом году, либо о том, чего жду от года грядущего. Но в этот раз отчего-то игривости и задора, необходимых качеств для смены года, я в себе не ощущаю. А наоборот - чувствую усталость и некую апатию. Может ли это послужить оценкой 2024 года или, что еще хуже, предсказанием на 2025-й?
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Причем эти эмоции не связаны с тем, что происходит в моей жизни. Усталым я себя почувствовал как раз тогда, когда начал готовиться к написанию этого текста и задумался о том, что именно произошло или не произошло за 2024 год.
И это не того рода усталость, которая появляется после успешного рабочего дня, когда ты даже немного наслаждаешься ею, ведь именно усталость является доказательством твоего вклада в жизненный цикл. Нет, эта усталость сродни той, которую ощущаешь в 4-5 часов утра, когда полностью сбил режим сна.