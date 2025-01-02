Липину интересно Грустные размышления на стыке лет

Наступил новый, 2025 год. Обычно в первую неделю я пишу тексты либо о том, что произошло в прошлом году, либо о том, чего жду от года грядущего. Но в этот раз отчего-то игривости и задора, необходимых качеств для смены года, я в себе не ощущаю. А наоборот - чувствую усталость и некую апатию. Может ли это послужить оценкой 2024 года или, что еще хуже, предсказанием на 2025-й?