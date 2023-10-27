Вот и подходит к концу пятница! Это означает, что можно расслабиться, так как впереди два долгожданных выходных дня. Но, чтобы окунуться в отдых с чистой совестью, узнайте сначала о том, что произошло сегодня в Латвии и за ее пределами. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за пятницу, 27 октября.
Главное за 27 октября ⟩ Ограничение времени продажи алкоголя, задержание с погоней в Плявниеках и "Сад света" в Межапарке
Новости Латвии:
Ежедневный рейс Стамбул - Рига, который должен был покинуть "новый аэропорт" Стамбула в 15:35 в пятницу 27 октября, остался на турецкой земле.
Несколько депутатов Сейма внесли предложения по изменению закона "Об обороте алкогольных напитков", предусматривающие более жесткие ограничения на время продажи алкоголя в Латвии.
Рижский городской суд объявил в розыск бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова, обвиняемого по уголовному делу о действиях, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти к украинцам, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня может потерять на строительстве новых корпусов до 70 млн евро вместо ранее названных 46 млн евро, поэтому избрано новое правление с опытом антикризисного управления, и его работа будет направлена на снижение потерь и спасение того, что еще можно спасти, сообщил агентству LETA член временного совета больницы Нормунд Станевич.
В связи с побегом заключенного Мариса Ковалева из Рижской центральной тюрьмы возбуждено 16 дисциплинарных дел, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.
В автосервисах начали возникать очереди на замену зимних шин, причем в некоторых шиномонтажных мастерских ближайшая свободная запись только через три недели, признали представители нескольких шиномонтажных сервисов, сообщает агентство LETA.
Совет Университетской клинической больницы им. Страдиня (PSKUS) выразил недоверие правлению больницы, освободив от занимаемых должностей Риналда Муциньша, Илзе Крейцбергу, Яниса Наглиса и Агру Мелне, сообщила агентству LЕТА консультант совета Гундега Варпа.
В четверг, 26 октября, в результате дорожно-транспортного происшествия в Латгальском регионе погиб человек, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
Сотрудники Государственной полиции задержали одного из самых крупных латвийских наркоторговцев.
Рижский микрорайон Ильгюциемс наводнили воры, специализирующиеся на кражах из автомобилей. Из машин нескольких жителей микрорайона были украдены зеркала и другие детали, сообщает программа Degpunktā.
Иммигранты доставили на белорусскую сторону латвийской границы тела двух человек без видимых признаков жизни, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
В Резекненском крае возле живописного Адамова озера установили уникальные скульптуры высотой более пяти метров. Их называют "Дочери Адама" или Oduma meitys, пишет портал "Чайка".
За рубежом:
В египетском городе Таба недалеко от границы с Израилем в пятницу упал неидентифицированный дрон, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает dpa со ссылкой на армию Египта.
Казахстан уже скоро может запретить гражданам России получать банковские карты. Планируется, что во время открытия счета от граждан РФ, возможно, будут требовать предоставить вид на жительство в стране, пишет The Moscow Times.
В США поступила информация о том, что командиры российской армии расстреливают своих солдат, которые не желают атаковать, отступают или отказываются подчиняться приказам, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), армия РФ потеряла в Авдеевке гораздо больше техники, чем ранее в этом году в Угледаре.
Китайская полиция спасла более тысячи кошек, которым была уготована печальная участь: их собирались использовать на шашлыки под видом баранины и свинины.
Делегация ХАМАС, боевики которого 7 октября совершили нападение на Израиль, находится в Москве. С какой целью, до конца не ясно. МИД России потребовал освободить иностранных заложников в секторе Газа, в том числе россиян, а ХАМАС поблагодарил Владимира Путина за дипломатию, однако о заложниках не упомянул. Израиль раскритиковал Москву, назвав приглашение ХАМАС "недостойным шагом".
Визит президента России Владимира Путина на организованный Китаем форум проекта "Новый Шелковый путь" и встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею и израильская война были основными темами кремлевских пропагандистских передач на прошлой неделе.
В последнее время жителям Эстонии стали приходить сообщения с заманчивым предложением: обмануть банк и без особого труда получить на свой счет миллионы евро. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
27 октября российскому актёру и музыканту Артуру Смольянинову исполняется 40 лет. Чего хотел в детстве и чего боится сейчас Смольянинов, который осудил войну в Украине, покинул родину и живёт в Латвии?
25 октября на крыше здания Рижского Центрального вокзала была размещена новая надпись - Centrālā stacija Rīga ("Центральный вокзал Рига"), которая была воспроизведена в оригинальной, исторической визуальной манере и шрифте. Это название породило шутки и версии о том, как можно было бы переименовать различные другие места и учреждения в Латвии.
Странная дружба между каракалом и домашним котом, живущими в Латвии, удивила пользователей интернета по всему миру, пишет портал Apollo.lv.
С 20 по 25 октября в латвийской столице проходила Рижская неделя моды. Смотрите, как прошла закрытая вечеринка!
12 ноября International Festival Ballet представляет в "Арена Рига" самое большое "Лебединое озеро" в мире, сообщают организаторы.
Определить продолжительность жизни человека очень сложно, поскольку на это влияет множество различных факторов. Однако этот вопрос подняли исследователи из Нидерландов.
С 20 по 25 октября в латвийской столице прошла Рижская неделя моды. Смотрите, кто пришел на ее закрытие!
27 октября на территории Межапарка откроется "Сад света", где можно будет посмотреть мультимедийную выставку "Белоснежка", сообщает портал balticevents.info.
В августе этого года стало известно, что российский танцор на льду Дарио Чиризано образовал дуэт с чешкой Денисой Цимловой. Дуэт просуществовал лишь полтора месяца, и уже 22 сентября пара заявила о прекращении совместной работы.
В эту пятницу, 27 октября, певица Амината Савадого встретится со своими слушателями на сольном концерте Paisums. Bēgums в концертном зале Palladium, на котором прозвучат как известные, так и совершенно новые песни. В беседе с онлайн-журналом TVNET GRUPA KLIK Амината позволила нам заглянуть немного глубже в ее душу, признавшись, что это важный момент в ее жизни. Она открыла себя заново.
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