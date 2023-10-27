Главное за 27 октября ⟩ Ограничение времени продажи алкоголя, задержание с погоней в Плявниеках и "Сад света" в Межапарке

По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), армия РФ потеряла в Авдеевке гораздо больше техники, чем ранее в этом году в Угледаре.

​Китайская полиция спасла более тысячи кошек, которым была уготована печальная участь: их собирались использовать на шашлыки под видом баранины и свинины.

​Делегация ХАМАС, боевики которого 7 октября совершили нападение на Израиль, находится в Москве. С какой целью, до конца не ясно. МИД России потребовал освободить иностранных заложников в секторе Газа, в том числе россиян, а ХАМАС поблагодарил Владимира Путина за дипломатию, однако о заложниках не упомянул. Израиль раскритиковал Москву, назвав приглашение ХАМАС "недостойным шагом".

Визит президента России Владимира Путина на организованный Китаем форум проекта "Новый Шелковый путь" и встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею и израильская война были основными темами кремлевских пропагандистских передач на прошлой неделе.

В последнее время жителям Эстонии стали приходить сообщения с заманчивым предложением: обмануть банк и без особого труда получить на свой счет миллионы евро. Об этом сообщает Rus.Postimees.

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