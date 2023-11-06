Блинкен - против вытеснения палестинцев из сектора Газа

Блинкен вылетит в Турцию

Ранее Блинкен неожиданно вновь прибыл в Израиль, а затем приехал в Рамаллах, что стало его первым визитом на палестинские территории после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Как сообщают СМИ, одним из вопросов встречи было будущее сектора Газа после окончания войны. Ранее Блинкен заявил, что сектор Газа должен будет перейти под контроль ПНА.

Вечером 5 ноября госсекретарь прилетит в Турцию, где намерен обсудить возможные пути к "прочному и устойчивому миру на Ближнем Востоке", включающему "создание палестинского государства", сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.