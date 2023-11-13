США обещают быть "хорошими хозяевами" России на саммите АТЭС

Соединенные Штаты будут рассматривать Россию как полноправного участника саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско на этой неделе. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил в интервью AFP представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС.

По его словам, к вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку, который будет представлять Россию на саммите, "относятся как к главе делегации, и у него будет возможность в полной мере участвовать в мероприятиях" 13-19 ноября. "Мы весь год говорили, что хотим быть хорошими хозяевами встречи АТЭС, - добавил Мюррей. - Но мы будем делать это в рамках законов и норм США. Участие России, безусловно, было затронуто санкциями".