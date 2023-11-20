Рижанина обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Мать девочки поддерживала преступления

Мужчину обвиняют в удовлетворении сексуального влечения к дочери своей знакомой неестественным способом. Обвиняемый также изнасиловал девочку. Также к уголовной ответственности по делу привлечена мать потерпевшей девочки, которая поддерживала уголовные правонарушения обвиняемого.

Обвиняемая женщина регулярно уверяла несовершеннолетнюю дочь, что ей придется строить отношения с обвиняемым мужчиной, потому что никому другому девочка "не будет нужна".

Потерпевшая девочка, находясь в материальной и эмоциональной зависимости от матери, а также в связи с физическим и эмоциональным насилием с ее стороны (физическое воздействие, оскорбления нецензурными словами), подчинялась словам матери и начала воспринимать обвиняемого как доверенное лицо и авторитет.

В силу психологических особенностей, связанных с возрастом, девочка-жертва не могла понять смысла слов матери, и не могла защитить себя, поскольку находилась в беспомощном состоянии, то есть не осознавала истинную природу и смысл совершаемых действий в силу юного возраста.

Обвиняемый мужчина встречался с несовершеннолетней девочкой на протяжении нескольких лет и, пользуясь беспомощностью ребенка, неоднократно совершал с ней половые акты и удовлетворял свое сексуальное желание, о чем также знала и поддерживала мать девочки.

В результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию потерпевшей, подчеркивают следователи.