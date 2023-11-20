Видео ⟩ Армия Израиля опубликовала видео с заложниками ХАМАС в больнице "Аш-Шифа"

Представитель пресс-службы израильской армии вице-адмирал Даниэль Хагари на воскресном вечернем брифинге выступил с новыми доказательствами того, что боевики ХАМАС 7 октября везли заложников в больницу "Аш-Шифа". Эти доказательства включали видеозапись с камеры наблюдения, установленной в больнице, сообщает Newsru.co.il.
Перед демонстрацией видеоматериала Хагари сказал, что обнаруженный возле больницы пикап, о котором сообщалось ранее, принадлежал террористам и использовался при нападении 7 октября.
Журналистам показали видеозапись с камеры наблюдения, установленной у входа в больницу. Эта запись была сделана 7 октября с 10:42 до 11:01.
На камере наблюдения запечатлено, как вооруженные боевики ХАМАС ввозят в больницу двух заложников; по данным израильских разведслужб, это граждане Непала и Таиланда.
Одного из заложников несколько вооруженных мужчин тянут силой, а другого на носилках больницы доставляют в один из кабинетов, так как он ранен. Вооруженные мужчины остаются снаружи, чтобы охранять помещение.
Армия Израиля подчеркивает: это видео доказывает, что вооруженные боевики ХАМАС использовали медучреждение для своих нужд.
Israel releases footage from Shifa hospital showing Hamas members bringing a Nepali and Thai citizen who were abducted on October 7. pic.twitter.com/sfc6WkUeQc— Faytuks News Δ (@Faytuks) November 19, 2023
LIVE: Operational update with Lt. Col. Amnon Shefler— Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2023
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Представители больницы "Аш-Шифа" в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявили, что обвинения израильской армии безосновательны. Больница не связана с террористами и является полностью гражданским учреждением.
ХАМАС распространил заявление, в котором говорится, что бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" (крыло боевиков ХАМАС) заранее четко указали, что они заботятся о том, чтобы раненые заложники получили необходимую медицинскую помощь, прежде чем их вернут в постоянные места заключения. В ХАМАС подчеркивают, что опубликованные израильской армией видеозаписи не могут доказать, что больница была центром управления организацией.
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