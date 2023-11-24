Финляндия передумала. КПП на границе с Россией откроют уже 23 декабря

Четыре погранперехода на границе Финляндии и России откроют раньше, чем планировалось, когда их закрывали 18 ноября. Об этом сообщили в руководстве Пограничной службы Финляндии, пишет Rus.Postimees.
Погранпереходы между Финляндией и Россией на границе с Ленинградской областью и российской Карелией, которые были закрыты первыми еще 18 ноября, будут снова открыты для перемещения людей и грузов 23 декабря. Об этом изданию Ilta-Sanomat сообщил заместитель начальника Пограничной службы Финляндии, контр-адмирал Маркку Хассинен.
"Согласно новому решению, ранее закрытые пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты до 23 декабря. Согласно предыдущему решению, они были бы закрыты до 18 февраля", - сообщает издание со ссылкой на Пограничную службу.
Вместе с тем Маркку Хассинен подчеркнул, что адекватность и эффективность принимаемых мер оценивается постоянно и "при необходимости решение может быть изменено в ту или иную сторону". Правительство Финляндии закрыло границу из-за миграционного давления, которое активизировалось из России в ноябре 2023 года.
Сокращение времени приостановки работы четырех КПП на юге страны связано с тем, что срок в один месяц был сочтен более пропорциональным, уточняет Ilta-Sanomat.
"Эта мера являлась радикальной, поэтому было ясно, что нам также необходимо подумать о том, какое временное измерение будет подходящим для этой ситуации", - сказал Хассинен.
В то же время с 24 ноября полностью закрыты еще три КПП: "Куусамо", "Салла" и "Вартиус". Возобновление работы на этих пунктах перехода так же запланировано на 23 декабря.
В настоящее время по суше перемещение между Финляндией и Россией возможно только через самый северный КПП "Рая-Йоосеппи", который связывает Лапландию с Мурманской областью.
Тем временем губернатор Мурманской области России Андрей Чибис назвал действия властей Финляндии по закрытию пунктов пропуска «недружественными» и "провокационными". Чиновник призвал подчиненных принять необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. При этом о количестве иностранцев, которые после закрытия более южных КПП поехали в Мурманскую область, чтобы оттуда попытаться попасть в ЕС, не сообщается.
При этом Чибис сообщал об увеличении кордонов для проверки документов тех, кто двигается к границе.
"Мы с учетом решений оперативного штаба развернули соответствующие дополнительные контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманскую область, в самой Мурманской области, где пограничники и сотрудники правоохранительных органов предметно, внимательно, детально оценивают легитимность пребывания этих граждан, которые приезжают к нам на территорию, и принимают соответствующее решение", - в четверг вечером цитировали российские СМИ мурманского губернатора.
В то же время в соседней Карелии за минувшую неделю были задержаны 215 нелегалов, которые двигались в сторону российско-финляндской границы или желали ее пересечь.
"В отношении половины из них судами уже принято решение о выдворении из страны", - цитируют российские СМИ свои источники в силовых органах РФ.
В начале недели власти Карелии сообщали о задержании более 150 нелегалов за нарушение правил пребывания в РФ.
Тем временем глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил в четверг, что Эстония не настолько слаба, "чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю". Закрытие КПП на эстонско-российской границе в настоящее время не планируется.
Неделю назад руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допускал "частичное, или полное" закрытие КПП на границе с РФ в случае повторения ситуации с миграционным давлением из России, с каким столкнулась Финляндия.
В четверг президент Эстонии Алар Карис посетил Нарвский пограничный пункт, а автор Rus.Postimees Ян Левченко осмыслил подводные камни возможного закрытия границ с Россией в своей колонке "Формула давления: Эстония так испугана, что ее границы уже в опасности?".
До этого в Департаменте полиции и погранохраны рассказали Rus.Postimees сколько нелегалов приходит из России в Эстонию, а политологи в свою очередь объяснили смысл того, что Москва пытается делать с ЕС через иноземцев.
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