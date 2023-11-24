Финляндия передумала. КПП на границе с Россией откроют уже 23 декабря

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (слева) и заместитель начальника пограничной службы контр-адмирал Маркку Хассинен на пресс-конференции, посвященной повреждению трубопровода и кабелей в Балтийском море, Хельсинки, Финляндия, 10 октября 2023 года. Фото: EPA/MAURI RATILAINEN

В то же время с 24 ноября полностью закрыты еще три КПП: "Куусамо", "Салла" и "Вартиус". Возобновление работы на этих пунктах перехода так же запланировано на 23 декабря.

В настоящее время по суше перемещение между Финляндией и Россией возможно только через самый северный КПП "Рая-Йоосеппи", который связывает Лапландию с Мурманской областью.

Тем временем губернатор Мурманской области России Андрей Чибис назвал действия властей Финляндии по закрытию пунктов пропуска «недружественными» и "провокационными". Чиновник призвал подчиненных принять необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. При этом о количестве иностранцев, которые после закрытия более южных КПП поехали в Мурманскую область, чтобы оттуда попытаться попасть в ЕС, не сообщается.

При этом Чибис сообщал об увеличении кордонов для проверки документов тех, кто двигается к границе.

"Мы с учетом решений оперативного штаба развернули соответствующие дополнительные контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманскую область, в самой Мурманской области, где пограничники и сотрудники правоохранительных органов предметно, внимательно, детально оценивают легитимность пребывания этих граждан, которые приезжают к нам на территорию, и принимают соответствующее решение", - в четверг вечером цитировали российские СМИ мурманского губернатора.

В то же время в соседней Карелии за минувшую неделю были задержаны 215 нелегалов, которые двигались в сторону российско-финляндской границы или желали ее пересечь.