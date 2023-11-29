Кариньш: странам НАТО необходимо договориться о всеобъемлющей стратегии по сдерживанию России

В ходе общих дискуссий о России Кариньш подчеркнул, что Россия является и будет оставаться самой прямой угрозой безопасности союзников. Страны альянса должны работать над предотвращением любых попыток России угрожать НАТО военным путем и раскалывать общество различными гибридными операциями.

Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, министры заявили, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить перерастания обострения в более широкий региональный конфликт. В ходе дискуссий о вызовах для евроатлантической безопасности со стороны Китая Кариньш подчеркнул необходимость более активных действий НАТО.

На рабочей сессии о проблемах безопасности в регионе Западных Балкан министры обсудили последние столкновения в Косово, нарастающую сепаратистскую риторику в Боснии и Герцеговине, а также попытки России дестабилизировать страны региона. Чтобы не допустить эскалации ситуации, в начале октября страны НАТО приняли решение об отправке дополнительных сил в возглавляемую НАТО миротворческую операцию в Косово (KFOR).

"Западнобалканский регион является неотъемлемой частью архитектуры евроатлантической безопасности. Мы призываем Сербию и Косово вернуться за стол переговоров, которые ведет Евросоюз, для решения взаимных разногласий дипломатическим путем. Мы взвешиваем решение об усилении миссии KFOR и продолжим вносить вклад в миротворческие усилия в регионе", - отметил министр.

Латвийский контингент в составе 130 военнослужащих действует в KFOR с 2021 года. Это крупнейшее представительство Национальных вооруженных сил (НВС) за пределами территории Латвии. В сентябре Сейм постановил продлить мандат контингента НВС в KFOR до декабря 2025 года.

На первую встречу в формате министров иностранных дел на совещании собрался совет НАТО - Украина, на котором Украину представлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Союзники подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину, также обсуждались дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества НАТО и Украины.

"Латвия будет вместе Украиной до ее победы. Наша поддержка важна и на фронте, и в реконструкции Украины, и на ее пути в НАТО. Мы ценим прогресс Украины в реализации реформ, достигнутый в условиях активных военных действий", - отметил министр иностранных дел Латвии.