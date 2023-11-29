Кариньш: странам НАТО необходимо договориться о всеобъемлющей стратегии по сдерживанию России

Странам НАТО необходимо договориться о всеобъемлющей стратегии по сдерживанию России, такое мнение на совещании министров иностранных дел стран НАТО высказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), во вторник и среду, 29 и 29 ноября, Кариньш принял участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО, где обсудил укрепление обороноспособности НАТО, необходимость увеличения всех видов поддержки Украины, а также подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле 2024 года и на котором будет отмечаться 75-летие альянса. На заседании Совета НАТО-Украина Кариньш подтвердил поддержку Латвией интеграции Украины в НАТО.
"Основная задача НАТО - сдерживание и защита своей территории с первого сантиметра, с первой минуты. Выполнение новых региональных планов НАТО совершенствуется и закрепляется. Приближается 20-летие Латвии в составе НАТО и 75-летие НАТО, и сейчас альянс существенно укрепил способности защищать себя", - сказал министр иностранных дел Латвии.
Он отметил, что союзники продолжают неуклонно наращивать инвестиции в оборону. В следующем году латвийские инвестиции приблизятся к 2,4% от внутреннего валового продукта, другие страны НАТО тоже работают над тем, чтобы увеличить инвестиции как минимум до 2% в соответствии с совместно принятыми решениями. По мнению Кариньша, рост инвестиций особенно важен для развития оборонной промышленности, так как это сократит цепочки поставок.
В ходе общих дискуссий о России Кариньш подчеркнул, что Россия является и будет оставаться самой прямой угрозой безопасности союзников. Страны альянса должны работать над предотвращением любых попыток России угрожать НАТО военным путем и раскалывать общество различными гибридными операциями.
Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, министры заявили, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить перерастания обострения в более широкий региональный конфликт. В ходе дискуссий о вызовах для евроатлантической безопасности со стороны Китая Кариньш подчеркнул необходимость более активных действий НАТО.
На рабочей сессии о проблемах безопасности в регионе Западных Балкан министры обсудили последние столкновения в Косово, нарастающую сепаратистскую риторику в Боснии и Герцеговине, а также попытки России дестабилизировать страны региона. Чтобы не допустить эскалации ситуации, в начале октября страны НАТО приняли решение об отправке дополнительных сил в возглавляемую НАТО миротворческую операцию в Косово (KFOR).
"Западнобалканский регион является неотъемлемой частью архитектуры евроатлантической безопасности. Мы призываем Сербию и Косово вернуться за стол переговоров, которые ведет Евросоюз, для решения взаимных разногласий дипломатическим путем. Мы взвешиваем решение об усилении миссии KFOR и продолжим вносить вклад в миротворческие усилия в регионе", - отметил министр.
Латвийский контингент в составе 130 военнослужащих действует в KFOR с 2021 года. Это крупнейшее представительство Национальных вооруженных сил (НВС) за пределами территории Латвии. В сентябре Сейм постановил продлить мандат контингента НВС в KFOR до декабря 2025 года.
На первую встречу в формате министров иностранных дел на совещании собрался совет НАТО - Украина, на котором Украину представлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Союзники подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину, также обсуждались дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества НАТО и Украины.
"Латвия будет вместе Украиной до ее победы. Наша поддержка важна и на фронте, и в реконструкции Украины, и на ее пути в НАТО. Мы ценим прогресс Украины в реализации реформ, достигнутый в условиях активных военных действий", - отметил министр иностранных дел Латвии.
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