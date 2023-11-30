От ракетных ударов РФ по Донецкой области пострадали 4 ребенка

Российские войска в ночь на четверг, 30 ноября, атаковали восемью зенитными управляемыми ракетами С-300 несколько населенных пунктов Донецкой области, сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пострадал Покровский район Донецкой области. “Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами”, - написал министр в Telegram-канале. Там же он опубликовал фотографии и видео с места разбора завалов.

“Покровск: среди пострадавших - семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранения получил 13-летний мальчик. Предварительно повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи”, - добавил Клименко.

В Новоградовке, по данным главы украинского МВД, ракета попала в многоэтажный дом, в результате пострадал 13-летний подросток. Под завалами могут находиться еще пять человек, в том числе один ребенок, сообщил Игорь Клименко.

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