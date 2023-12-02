На третий призыв в СГО поступили заявки от 515 добровольцев

После окончания приема заявок специалисты изучат полученные анкеты, чтобы оценить соответствие граждан критериям, установленным в законе о СГО.

Если препятствий для службы не будет выявлено, будет проведена проверка здоровья претендентов.

Если после рассмотрения анкет добровольцев окажется недостаточно, то недостающее количество будет восполнено жеребьевкой, которая состоится 23 января 2024 года.

Как сообщалось, призыву на военную службу подлежат граждане Латвии - мужчины, родившиеся после 1 января 2004 года.

На 11-месячную службу в июле 2024 года в Национальные вооруженные силы (НВС) будут приняты 480 военнослужащих, которые будут нести службу в механизированной пехотной бригаде Сухопутных войск на военной базе в Адажи.

Этим летом в первом наборе в СГО был принят 251 молодой человек. С другой стороны, во втором наборе, завершившемся этим летом, было зарегистрировано 139 добровольцев. 122 из них прослужат 11 месяцев в НВС, а 17 - пять лет в Земессардзе. Служба молодых людей начнется в январе в штабном батальоне в Риге, на базе воздушных сил в Лиелварде и в 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Стамериене Гулбенского района.

Третий призыв в СГО должен состоять из 480 молодых людей.