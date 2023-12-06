Видео ⟩ В центре Риги замечена стая крыс. Рижская дума отреагировала

Самоуправление отмечает, что крысы - это животные, которые мигрируют в поисках пищи. В городе теплее, есть много возможностей спрятаться и устроить убежище, а в подвалах и мусорных контейнерах можно найти много еды.

Эти грызуны умны и умеют приспосабливаться к обстоятельствам, однако на открытое пространство крысы выходят только при нехватке пищи или когда их прогоняют или отпугивают от их жилищ, например, во время строительных работ.

Поэтому крыс довольно сложно истребить, поскольку они очень настороженно относятся к найденной пище и приманкам.

Если крысы замечены в многоквартирном доме или рядом с ним, об этом следует сообщить домоуправлению, которое обязано ежеквартально проводить дератизацию.

Важно, чтобы контейнеры для мусора возле дома были заперты, а прилегающая территория содержалась в чистоте. Если на жалобы не реагируют, следует обратиться в Инспекцию здравоохранения.

Несмотря на то, что иногда крысы появляются на открытом воздухе, самоуправление не считает, что их количество может значительно увеличиться.

Лучший способ борьбы с крысами - сократить их кормовую базу, например, закрывать мусорные контейнеры, не выбрасывать еду и ограничить передвижение животных, закрыв системы коммуникаций. Кроме того, необходимо регулярно проводить дератизацию помещений.

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