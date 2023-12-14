Спрудс: будет создана коалиция дронов в поддержку Украины

Во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым обсуждалась текущая ситуация на фронте.

Планируется, что коалиция дронов поддержит Украину в важной сфере ведения войны. Также будет продолжена военная поддержка и обучение украинских солдат.

Возможности сотрудничества между двумя странами в области стратегической коммуникации и противодействия дезинформации Спрудс обсудил с секретарем Совета национальной безопасности Украины Алексеем Даниловым.

Латвия поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО, сказал он, подчеркнув, что Украина должна как можно скорее стать 33-м членом НАТО.

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