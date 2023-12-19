Два года и не менее 25 тысяч евро. Непростая история собак-поводырей

Рядом с нами живут тысячи людей, которые не могут наслаждаться всеми красками этого мира, потому что полностью или частично утратили зрение. Незаменимыми помощниками и друзьями для них становятся собаки-поводыри.
Как отбирают и воспитывают щенков? Сколько это стоит? Помогает ли в этом государство? Почему вышедшему на пенсию после тяжелой работы псу зачастую трудно найти новый дом? Об этом RUS TVNET поговорил с кинологами, общественными организациями и незрячими людьми из Латвии и Эстонии.
Защищать и спасать
По данным Латвийского общества слепых, в Латвии живет свыше 10 тысяч человек, полностью или частично утративших зрение и ставших инвалидами.
Просто закройте глаза и попробуйте сделать обыденные вещи – принять душ и постараться не уронить мыло, ведь вам очень трудно будет его найти и не поскользнуться, дойти до кухни, заварить себе чай и позавтракать, достать из шкафа одежду, отыскать ключи.
А потом – выйти на улицу и пойти в магазин за покупками или в поликлинику: по снегу, гололеду, колдобинам…
И собака-поводырь становится глазами и ангелом-хранителем незрячего человека.
"Поводырь помогает найти любую дверь, обойти препятствия. Я как-то шла и не знала, что впереди ремонт, собака помогла обойти опасные места.
Однажды я поскользнулась и упала: больше она меня никогда на лед не заводила, на снег затаскивала.
Собака понимает, что ее задача – защищать и спасать. Когда были ураганы, она не позволяла мне идти рядом с деревьями – просто оттаскивала от них. Как-то я в магазине уронила деньги, присела на корточки, чтобы поднять, так собака мне все монетки собрала. Они умеют подавать трость, вещи. Как-то приехали ко мне гости, пошли погулять, и одна девочка уронила перчатку, а все незрячие и не видят, куда она упала. Так собака подняла и подала. Мы были очень рады – перчатка теплая, кожаная, вряд ли мы ее сами нашли бы", – рассказывает активистка латвийского Servisa suņu biedrība TEODORS Наталья Муравьева.
Собачья магистратура
Воспитание такой умной, неагрессивной и чуткой собаки – процесс очень сложный, дорогостоящий и длительный: требуется два года и не менее 25 тысяч евро.
В более богатых странах поводырей обычно обучают в специальных школах, находящихся под эгидой соответствующей ассоциации: там есть кинологи, ветеринары, тренировочные площадки, вольеры, свои питомники и т. п. В Латвии же и Эстонии этим занимаются энтузиасты – общественные организации Servisa suņu biedrība TEODORS и Центр собак-помощников Abikoerte Keskus.
С финансовой стороной все непросто. В Латвии собака-поводырь является собственностью Латвийского общества слепых или TEODORS, а незрячий человек ее как бы "арендует".
Для начала щенка надо правильно выбрать. Он должен быть уравновешенным, миролюбивым, с высоким интеллектом, хорошо обучаемым, абсолютно не агрессивным.
"У собак же характеры как у людей – могут быть холерики, сангвиники, меланхолики", – рассказывает Наталья Муравьева.
Обычно для этой роли выбирают лабрадоров – подходящих и по норову, и по габаритам. Встречаются и золотистые ретриверы, и помеси. Наталье сейчас помогает помесь лабрадора с лайкой. Были у нее и помеси овчарок.
Руководитель эстонского Центра собак-помощников Abikoerte Keskus Наталья Станкевич, которая сама держит питомник лабрадоров и через ее руки прошло свыше 850 собак, рассказала, что из 8-10 щенков в помете в поводыри годятся только один-два. Обычно это самки, которых стерилизуют.
И первый год собака должна социализироваться. Она живет в приемной семье волонтеров, где проходит стандартную дрессуру и учится ладить с людьми и окружающим миром. Для этого стараются выбирать активные семьи, где несколько детей, другие животные – собаки, коты, птички, – чтобы будущий поводырь научился адекватно реагировать на шум и раздражители. "У меня по собаке-поводырю даже котята могут лазить, она на них не обращает внимания", - рассказывает Наталья Муравьева из TEODORS. Процесс социализации контролирует кинолог.
Взять на воспитание будущего поводыря может любой желающий, любящий собак, имеющий опыт общения с ними и соответствующие условия: предварительно приемная семья проходит тестирование и обучение. Бывает, что волонтеры так привязываются всей душой к собаке, что потом не хотят ее отдавать – просто со слезами от сердца отрывают.
Кстати, сейчас латвийский TEODORS ищет приемные семьи.
Второй же год – профессиональное обучение у кинолога, притирка к будущему хозяину и т. д. Собака осваивает около 70 команд! А потом – постоянная коррекция, тренинги, участие в обучающих соревнованиях и т. п. Фактически поводырь учится всю жизнь.
Не обходится и без "сюрпризов". Как рассказала Н. Станкевич, иногда после первой течки у собаки портится характер и появляется агрессия – все, для работы не годна. А бывают и просто шокирующие случаи. В Эстонии как-то в автобус, где ехал незрячий человек с собакой, малолетняя шпана бросила петарду. И животное стало неработоспособным – шарахалось от каждого звука. Многолетний кропотливый труд пошел насмарку, а инвалид остался без поводыря.
С финансами грустно…
Собак-поводырей в странах Балтии немного: в Латвии порядка 20, в Эстонии же – 18 официально сдавших экзамен и еще 10 собак, которые не прошли аттестацию в силу разных причин.
Схемы финансирования собак-поводырей в Эстонии и Латвии существенно отличаются.
Как рассказал RUS TVNET председатель правления Латвийского общества слепых Каспарс Биезайс, на их балансе числится 9 собак-поводырей: покупку и воспитание профинансировали по линии Министерства благосостояния, которое выделило по 25 тысяч евро на собаку.
Всего по договору Минблаг обязался покрыть обучение 15 собак, но нового транша финансирования пока нет. Как только средства выделят, можно вместе с кинологами начать долгий процесс воспитания будущего поводыря.
Последующее же содержание животного в Латвии ложится на плечи его хозяина. А на это уходит как минимум 100 евро в месяц – это если пес вдруг серьезно не заболеет и не потребуется основательная помощь ветеринара.
Поводыри же, находящиеся под патронажем TEODORS, а их 11, денег от государства не получают вообще. Средства собирают в основном за счет пожертвований, устраивая разные благотворительные мероприятия, сотрудничая с Ziedot.lv и т. д. Также получают подарки и волонтерскую помощь. На это и собак обучают, и помогают инвалидам, у которых пенсия оставляет желать лучшего, достойно содержать животных: ведь работоспособность собаки и длительность ее жизни во многом зависят от ухода и качественного питания.
По словам председателя правления TEODORS Велги Зегнере, после начала войны в Украине объемы пожертвований снизились где-то на 40%. Раньше же за год, бывало, удавалось набрать средства на покупку и воспитание одной новой собаки.
Кинолог TEODORS Зайга Клявиня сообщила, что сейчас в очереди на собак-поводырей в Латвии стоят примерно 25-30 человек. Зачастую люди ждут своего ангела годами.
Отметим, что, даже если у незрячего подошла очередь, совсем не факт, что собака ему достанется: ведь это живое существо и они должны подойти друг другу, чтобы наладилось взаимопонимание.
В целом же потребности в таких собаках-ассистентах гораздо выше. По словам Велги Зегнере, исходя из западного опыта, Латвии нужно хотя бы 100 поводырей.
А как в Эстонии?
Как рассказала RUS TVNET руководитель эстонского Центра собак-помощников Abikoerte Keskus Наталья Станкевич, в Эстонии есть обозначенная Департаментом социального страхования сумма – чуть меньше 8200 евро. Из этой суммы незрячий человек должен сам заплатить 10%, а 90% покрывает государство.
Собаку может получить любой желающий, если у него сильная частичная или полная потеря зрения. Хотя тоже не обходится без проблем – бывают перебои с заключением договоров, из-за этого люди побаиваются взять животное: экономическая ситуация сложная, а вдруг государство прекратит поддержку?
После того как собака обучена и передана владельцу, государство оплачивает ветеринарные услуги: 270 евро в год на одну собаку.
Также ежегодно выделяется 90 евро на дополнительное обучение каждого поводыря (новые маршруты, восстановление после травм и т. д.). А в Таллинне выплачивают еще 50 евро в месяц на корм для животного.
Этих денег, конечно, не хватает. Ведь в период обучения собака должна есть, где-то жить, с кем-то гулять, помимо того что ее еще надо учить, а может еще и лечить. А еще нужна амуниция, средства по уходу, транспортные расходы: собаку надо возить в разные места для обучения, и не всегда тренер живет в том же городе, где и незрячий человек. Общественная организация должна на это где-то найти деньги: надежда только на пожертвования.
Печальная судьба пса-пенсионера
Есть еще одна проблема, о которой обычно не пишут – это судьба собак, которые вышли на пенсию. Они уходят на покой, по словам Натальи Станкевич, через 8-9 лет работы – в возрасте около 10 лет. В Эстонии государство выделяет им "выходное пособие" – единовременную выплату 630 евро.
Но для того, чтобы пристроить пожилую, а иногда и больную собаку этих денег не хватает. Оказывается, желающих взять старичка на попечение очень немного. Сам незрячий обычно не в состоянии содержать нерабочую собаку просто как питомца: пенсии маленькие, физической возможности заниматься ею нет, а государство дает какие-то деньги только на животных на "трудовой вахте".
В семью же все хотят молодую, здоровую, бодрую и красивую собаку: чтобы как на картинке. А поводырь, который отработал на стрессе в круглосуточном режиме всю свою короткую жизнь, этим похвастаться не может. Проблемы с суставами, не слишком презентабельный вид, уставший трудяга... Часто лишний вес – ведь незрячий не видит, сколько корма он сыплет и зачастую перекармливает друга, да и собака сама втихую может стянуть что-то со стола.
"Найти новых хозяев очень сложно. Даже молодую, здоровую собаку пристроить тяжело", – сетует Наталья Станкевич.
Она добавляет, что, когда вопрос выращивания собак-поводырей поставлен на поток и ежегодно выпускаются сотни собак, как в больших центрах, например в Лондоне, издержки сокращаются существенно, и все проблемы решаются гораздо проще. При этом в ряде стран и вопросы благотворительности поставлены чуть ли не на государственном уровне: в Испании, например, спонсором школы поводырей выступает одна из национальных лотерей.
"У нас же надо обивать пороги и просить", – подытожила Наталья.
Этой историей RUS TVNET продолжает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" в поддержку Латвийского общества слепых.
Призываем вас, дорогие читатели, стать немного волшебниками к Рождеству и Новому году - сделать пожертвование обществу.
Реквизиты:
- Банк: SEB Banka
- Номер счета: LV44UNLA0055003378593
- SWIFT: UNLALV2X
- Получатель (saņēmējs): Latvijas Neredzīgo biedrība
- Регистрационный номер (reģistrācijas nr.): 40008004000
- Цель (mērķis): Ziedojums
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