Два года и не менее 25 тысяч евро. Непростая история собак-поводырей

А как в Эстонии?

Как рассказала RUS TVNET руководитель эстонского Центра собак-помощников Abikoerte Keskus Наталья Станкевич, в Эстонии есть обозначенная Департаментом социального страхования сумма – чуть меньше 8200 евро. Из этой суммы незрячий человек должен сам заплатить 10%, а 90% покрывает государство.

Собаку может получить любой желающий, если у него сильная частичная или полная потеря зрения. Хотя тоже не обходится без проблем – бывают перебои с заключением договоров, из-за этого люди побаиваются взять животное: экономическая ситуация сложная, а вдруг государство прекратит поддержку?

Тренировка на улицах Таллинна. В синей куртке Ану Локке – первый в Эстонии тренер собак-поводырей, опыт более 28 лет Фото: Эстонский Центр собак-помощников Abikoerte Keskus

После того как собака обучена и передана владельцу, государство оплачивает ветеринарные услуги: 270 евро в год на одну собаку.

Также ежегодно выделяется 90 евро на дополнительное обучение каждого поводыря (новые маршруты, восстановление после травм и т. д.). А в Таллинне выплачивают еще 50 евро в месяц на корм для животного.

Этих денег, конечно, не хватает. Ведь в период обучения собака должна есть, где-то жить, с кем-то гулять, помимо того что ее еще надо учить, а может еще и лечить. А еще нужна амуниция, средства по уходу, транспортные расходы: собаку надо возить в разные места для обучения, и не всегда тренер живет в том же городе, где и незрячий человек. Общественная организация должна на это где-то найти деньги: надежда только на пожертвования.

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