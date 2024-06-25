Секретный бункер в Огре, о котором молчит история

"В советское время вся система безопасности проходила через трикотажную фабрику. Рядом с комбинатом находилось пассажирское депо со специальной комнатой, где сидел человек, который по документам был инженером, а на самом деле в 1980-е годы он все еще подслушивал разговоры", - вспоминает Артур Робежниекс, руководитель муниципального агентства Ogres komunikācijas. Прослушивание телефонных разговоров тогда происходило "из точек через провод", как в шпионских фильмах. Поэтому можно было прослушивать не только телефонные разговоры, но и то, что происходило в кабинетах и ​​раздевалках.