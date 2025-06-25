У латвийских пограничников - пополнение: очаровательные щенки

Малыши - пять мальчиков и три девочки - родились 16 мая этого года. Это первый помет их мамы Джойс (Dacenhof Joise).

Щенки здоровы, активны, любознательны и обладают отменным аппетитом. В кинологическом центре Государственного колледжа погранохраны соблюдается определенный порядок присвоения имен каждому помету - по алфавиту. На этот раз выбранные имена начинаются на букву "П": Пако, Патрол, Патра, Пайк, Патриот, Пумба, Пиранья и Пресли.

Когда щенки достигнут возраста восьми недель, их протестируют на пригодность к пограничной службе. После чего распределят по территориальным управлениям Государственной пограничной охраны, где кинолог займется обучением нового четвероногого напарника по одной из кинологических специализаций - распознавание и поиск наркотиков, человеческих запахов или взрывчатых веществ.

Подготовка служебных собак к службе на государственной границе будет продолжаться до достижении определенного возраста - 20 месяцев.

Государственный колледж погранохраны сообщает, что кадеты, которые хотят приобрести профессию кинолога, во время учебы могут заниматься уходом за щенками и углубиться в процесс дрессировки будущих охранников латвийских рубежей. Это позволит учащимся убедиться в своем решении стать кинологом после окончания обучения по программе "Пограничная охрана". К слову, подать заявку на учебу в этом колледже можно до 8 августа.