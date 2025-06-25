У латвийских пограничников - пополнение: очаровательные щенки

Как сообщил Государственный колледж погранохраны, ряды латвийских служебных собак скоро пополнятся новыми стражами границы. Бельгийская овчарка (малинуа) Джойс произвела на свет восьмерых щенков, воспитанием которых уже занимаются кинологи.
Малыши - пять мальчиков и три девочки - родились 16 мая этого года. Это первый помет их мамы Джойс (Dacenhof Joise).
Щенки здоровы, активны, любознательны и обладают отменным аппетитом. В кинологическом центре Государственного колледжа погранохраны соблюдается определенный порядок присвоения имен каждому помету - по алфавиту. На этот раз выбранные имена начинаются на букву "П": Пако, Патрол, Патра, Пайк, Патриот, Пумба, Пиранья и Пресли.
Когда щенки достигнут возраста восьми недель, их протестируют на пригодность к пограничной службе. После чего распределят по территориальным управлениям Государственной пограничной охраны, где кинолог займется обучением нового четвероногого напарника по одной из кинологических специализаций - распознавание и поиск наркотиков, человеческих запахов или взрывчатых веществ.
Подготовка служебных собак к службе на государственной границе будет продолжаться до достижении определенного возраста - 20 месяцев.
Государственный колледж погранохраны сообщает, что кадеты, которые хотят приобрести профессию кинолога, во время учебы могут заниматься уходом за щенками и углубиться в процесс дрессировки будущих охранников латвийских рубежей. Это позволит учащимся убедиться в своем решении стать кинологом после окончания обучения по программе "Пограничная охрана". К слову, подать заявку на учебу в этом колледже можно до 8 августа.
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