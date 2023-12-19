Экс-президент Эстонии: "Мы - успешная страна. Мы должны прекратить постоянно ныть"

Член Кайтселийта Тоомас Хендрик Ильвес во время тренировки на стрельбище в Вялусте с группой "Юмера" в августе прошлого года. Фото: Эльмо Рийг / Sakala

- Есть фотография, на которой вы в пятнистой форме на учениях Кайтселийта, стреляете из пулемета MG3. Я тоже стрелял из него, это мощное оружие. У меня потом плечо было синее. Как у вас прошло?

- Если держать правильно - ничего не случится. К сожалению, сразу после этого заболел Covid-19 и больше этим не занимался. Я несколько раз заражался коронавирусом, но в последний раз было настолько тяжело, что я начал оправляться только в августе. С января по август я фактически был в ауте и с трудом передвигался из одного места в другое. Только сейчас я восстановился и чувствую себя настолько нормально, насколько это возможно в случае 70-летнего человека.

- С момента 24 февраля прошлого года - за год - в Кайтселийт вступило 4 000 человек. Это много или мало?

- Это довольно много. Я бы сказал, что еще более яркий пример - это то, сколько гимназистов пошли служить в армию. Предметами изучения выпуска моей дочери были театр и музыка, и все мальчики оттуда пошли. Можно подумать, мол, ладно бы спортсмены или что-то в этом роде, но это были мальчики с гуманитарных факультетов. Конечно, одним из факторов было то, что можно было ходить с друзьями - это значительно помогло и было очень умным ходом. Но также был и настрой.