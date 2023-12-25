За занавесом: Россия готова к перемирию только по достижении своих целей

А вот о высказываниях Путина в связи с российской экономикой и затронувшей ее высокой инфляцией - почти 8%, что негативно сказалось на покупательной способности и уровне жизни населения, - Становая пишет, что, в отличие от предыдущих выступлений, на последней пресс-конференции Путин всем на удивление не захотел прислушиваться к прозвучавшим жалобам и почти во всех случаях встал на сторону властей. "Он не согласился с тем, что цены на коммунальные и жилищные услуги растут несоразмерно, а пенсии не успевают за инфляцией. Даже вину за высокую стоимость яиц, за которую он извинился, президент возложил на рыночные условия. Иными словами, Путин вел себя не как кандидат в президенты, который готов сказать что угодно, чтобы заручиться поддержкой общества, а как лидер, который никому ничего не должен", - отметила Становая. Она также считает, что Путин не испытывает потребности бороться, чтобы завоевать людей, - у него уже есть их поддержка. Путин не считает себя политически уязвимым, поэтому ему не нужно повышать свои рейтинги. Кремль не будет искать никаких предвыборных побед - военных или иных - перед мартовским голосованием.