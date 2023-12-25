За занавесом: Россия готова к перемирию только по достижении своих целей

В российских пропагандистских передачах минувшей недели преобладала одна тема - традиционная пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года, которая состоялась 14 декабря и продлилась четыре часа.
Кремлевские идеологи соперничали между собой в попытках круче других похвалить Путина и его посылы. Несомненно, пресс-конференция Путина является составной частью предвыборной президентской кампании, и в этой связи примечательным было высказывание представителя оккупированной Россией Луганской "народной Республики" о том, что у него нет вопросов, но от имени всех жителей Луганска он хочет поблагодарить Путина и выражает уверенность, что именно Путин будет следующим президентом России. Никто в мире в этом и не сомневается.
Украина должна быть благодарна России
Параллельно обсуждался визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом: пропагандисты заявили, что он оказался "катастрофической неудачей" и провалом. Россияне соревновались в остроумии, обзывая Зеленского. Один из участников передачи даже "блеснул", назвав президента Украины хохлопиндосом.
А вот на сделанное Евросоветом приглашение Украине и Молдавии начать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) кремлины особо внимания не обратили, так как переговоры, по их мнению, тянутся десятилетиями и результатами все равно не увенчаются. Зато прозвучало ликование из-за наложенного венгерским президентом Виктором Орбаном вето на пакет помощи ЕС Украине. Расколотый и неспособный принимать решения ЕС - самая большая мечта русских, которая, к сожалению, благодаря таким персонажам, как Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выглядит все более реальной.
О положении на фронте, о котором упомянул и Путин, сообщалось, что украинские военные брошены в мясорубку и гибнут друг за другом, в то время как россияне несут лишь "санитарные" потери, то есть раненые есть, а погибших нет. При этом Генштаб украинской армии сообщает, что к утру 18 декабря потери живой силы российских войск в Украине составили 347 160 военнослужащих. Россияне хвастались, что улучшили свою ситуацию на всей линии фронта и вскоре перейдут в наступление.
Особым цинизмом в очередной раз отличилась пропагандистка Маргарита Симоньян, заявившая, что Одесса - русский город, основанный российской царицей Екатериной Великой и впоследствии подаренный Россией Украине, поэтому Украине стоило бы в знак благодарности целовать руки "матушке России". Подобная риторика была бы эквивалентна тому, как если бы Германия заявила о своих правах на Ригу, потому что та была основана епископом Альбертом.
Вместе с тем в интервью российскому государственному телевидению, которое транслировалось 17 декабря, Путин заявил, что опасения западных стран относительно возможного нападения Москвы на одну из стран НАТО являются "полной глупостью". В ответ на вопрос, может ли Россия, которая уже без малого два года продолжает полномасштабную войну в Украине, вторгнуться в одну из стран НАТО, Путин обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот делает такие заявления, чтобы отвлечь внимание от своих ошибок в политике по России. Сам Байден понимает, что "у России нет причин, нет интереса - геополитического, экономического или военного - бороться со странами НАТО", сказал Путин. "У нас нет никаких территориальных претензий друг к другу, никакого желания портить свои отношения со странами НАТО", - подчеркнул диктатор.
Позиционируя Россию как самую демократичную страну в мире, которой чуждо преследование инакомыслящих, пропагандисты, разумеется, умолчали о том, что известный писатель и драматург Иван Вырыпаев, пьесы которого поставлены и в латвийских театрах и который сейчас проживает в Польше, заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за распространение фейковых новостей о российской армии.
Главные послания Путина
На четырехчасовой пресс-конференции, в которой приняли участие только идеологически лояльные журналисты с заранее подготовленными вопросами, Путин озвучил свои основные установки по внутренней и внешней политике России.
Самое главное, конечно, касалось войны в Украине, о чем Путин заявил: цели не изменились и мир будет возможен
только тогда, когда они будут достигнуты. То есть эти цели - денацификация, демилитаризация Украины, смена правящей власти и нейтралитет Украины, а значит, Украина, по мнению Путина, не имеет права присоединяться к НАТО. Путин подчеркнул: почтив память Бандеры (одного из лидеров украинского националистического движения 1930-1950-х годов), Украина четко зарекомендовала себя как нацистское государство.
Путин в очередной раз повторил мантру о том, что войну в Украине спровоцировал Запад во главе с США, которые совершили в 2014 году "государственный переворот" в Украине. Вторжение России в Украину произошло исключительно в целях самообороны, а также для защиты русских, проживающих в Донецке.
Путин не раз упомянул "традиционные ценности", которые защищает Россия, и подчеркнул, что война в Украине - это столкновение глобального масштаба, в котором решается, каким в дальнейшем будет мир - тем, в котором по-прежнему будет господствовать гегемония США, или многополярным, в котором страны будут равноправными партнерами. Путин лишь забыл добавить, что в этом "многополярном мире" значение будут иметь только державы, а малые страны останутся в качестве спутников, распределенных по зонам интересов сверхдержав.
Кроме того, Путин утверждал, что ставкой в войне является суверенитет России, которому угрожает Запад. Он выразился, что Россия не обменяет свою независимость на колбасу, намекнув на Украину, которая, по мнению русских, за деньги продалась "западным хозяевам".
Проанализировав выступление Путина, исследователь влиятельного международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Татьяна Становая отметила, что новое позиционирование России состоит из трех ключевых элементов. Первый - так называемые традиционные ценности, которые уже не ограничиваются внутренней политикой. Россия стремится стать примером консервативной цивилизации для других стран, в том числе западных.
Второй элемент - роль защитника геополитической справедливости. Война в Газе дала Путину возможность изобразить вторжение России в Украину в новом свете. Пока Запад закрывает глаза на военную операцию Израиля, Путин все чаще оперирует риторикой в поддержку мира, что является лишь очередным способом потребовать от Запада прекратить поддержку Украины.
Третий и последний элемент нового международного имиджа России - показать себя по-настоящему суверенным государством. Это может не показаться чем-то новым, но Путин сейчас формирует геополитические рамки, в которых суверенитет включает в себя экономику, имеющую иммунитет к внешним финансовым инструментам, защищенное от внешних идеологических воздействий общество и стабильную политическую систему, консолидированную вокруг особого геополитического консенсуса, а также мощную армию и службы безопасности.
А вот о высказываниях Путина в связи с российской экономикой и затронувшей ее высокой инфляцией - почти 8%, что негативно сказалось на покупательной способности и уровне жизни населения, - Становая пишет, что, в отличие от предыдущих выступлений, на последней пресс-конференции Путин всем на удивление не захотел прислушиваться к прозвучавшим жалобам и почти во всех случаях встал на сторону властей. "Он не согласился с тем, что цены на коммунальные и жилищные услуги растут несоразмерно, а пенсии не успевают за инфляцией. Даже вину за высокую стоимость яиц, за которую он извинился, президент возложил на рыночные условия. Иными словами, Путин вел себя не как кандидат в президенты, который готов сказать что угодно, чтобы заручиться поддержкой общества, а как лидер, который никому ничего не должен", - отметила Становая. Она также считает, что Путин не испытывает потребности бороться, чтобы завоевать людей, - у него уже есть их поддержка. Путин не считает себя политически уязвимым, поэтому ему не нужно повышать свои рейтинги. Кремль не будет искать никаких предвыборных побед - военных или иных - перед мартовским голосованием.
"Провал" Зеленского
Большим позором и провалом пропагандисты объявили визит Зеленского в Белый дом, так как там он не заручился ожидаемой поддержкой. При этом кремлевские идеологи в очередной раз попытались убедить российское общество в том, что Украина давно уже не является независимым и суверенным государством, поскольку полностью зависит от западных денег. Как только они закончатся, прекратит свое существование и Украина как государственное формирование, заявили пропагандисты.
Путин и вместе с ним вся обслуживающая его свита подчеркнули, что визит Зеленского в США был главной причиной, по которой вооруженные силы Украины отправили своих солдат на верную смерть на поле боя, так как перед "вымаливанием" денег нужны были хоть небольшие, но успехи на фронте.
К сожалению, это тот редкий случай, когда пропагандисты не выдавали желаемого за действительное. Визит Зеленского в Белый дом действительно оказался неудачным. Британская телекомпания BBC пишет, что вопрос о предоставлении помощи США Украине зашел в тупик из-за разногласий между демократами и республиканцами: республиканцы выступают против оказания Украине помощи, если она не будет связана с изменениями в иммиграционной политике США.
"BBC считает показательным фактом то, что после встречи Зеленского со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном от Республиканской партии не было совместного публичного выступления и заявления обоих должностных лиц. По мнению BBC, "встреча Зеленского в Белом доме была на явно низком уровне, с минимальной помпой и церемониальностью". "Это было не совсем похлопывание по спине с пожеланием удачи, но с тем же успехом могло бы быть. Господин Зеленский проехал полмира, но шансы на то, что Украина получит более значительную военную поддержку от США, не повысились", - делает вывод BBC.
В свою очередь, эксперт по политике международной безопасности Мартиньш Варгулис напомнил изданию Diena, что изменилась и риторика Байдена. Из "мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется" она превратилась в "мы будем поддерживать Украину, сколько сможем". Варгулис также отметил, что Байден находится в очень плохой ситуации с учетом того, что большинство американцев не хотят увеличивать поддержку Украины. "Последующая поддержка Украины, которую может позволить себе администрация Байдена, не может и не будет слишком большой как из-за сопротивления республиканцев, так и из-за общественных настроений. В связи с этим у Байдена в украинском контексте нет легкого решения - это выбор между плохим и еще хуже", - считает Варгулис. По его мнению, все-таки поддержка Украине со стороны США будет, однако с тенденцией к сокращению, и Украина неизбежно станет элементом внутриполитической торговли в США. Это, конечно, не является хорошей новостью.
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