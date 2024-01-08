Дали погреться и были понимающими: благодарность жительницы Польши полицейским из Бауски

Авария произошла 30 ноября около 11:30 на трассе А7 в окрестностях Димзукалнса, Иецавская волость. Гражина ехала из Финляндии в Польшу со своей 90-летней матерью-инвалидом, собакой и кошкой.

У автомобиля лопнуло колесо, машину опасно понесло на дороге и она сильно ударилась об отбойник. Несмотря на многочисленные телефонные звонки, путешественники прождали помощи в застрявшей машине более двух часов.

В своем письме Гражина поделилась пережитым: "Первую поддержку мы получили от двух женщин-полицейских на машине с номером JU-1013, одной из них была Диана. Женщины-полицейские проявили к нам большое понимание, помогли нам с телефонными контактами и организовали помощь своих коллег-полицейских из Иецавы.

Огромная благодарность и хвала сотрудникам муниципальной полиции Бауского края Айгару Зунде и Мартиньшу Янковскису. Они поместили меня, маму и наших домашних животных у себя в машине, где мы смогли согреться, оценили ущерб авто, вызвали эвакуатор и отвезли нас в сервис.

Наряду со всей заботой они проявили большое понимание, эмпатию и личную культуру. Следует добавить, что все четверо полицейских очень хорошо говорили по-английски.

Несмотря на наше опасное приключение, мы благодарны замечательным латышам, оказавшим нам дружескую и профессиональную помощь! Спасибо!"

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