30 забавных и невероятных фактов о нашем теле!

Наше тело удивительно! О нем собрано немало интересных и в то же время странных фактов, которые действительно заставляют наше сознание "завязаться в узел". Хотите узнать больше о своем теле? Поехали!
Совместно с Apotheka мы собрали интересные факты о человеческом организме!
Не все выглядит таким, как нам кажется - мозг иногда более активен во время сна, чем когда мы бодрствуем!
Мы моргаем около 20 раз в минуту. Это более 10 миллионов раз в год!
Мы перестаем расти после полового созревания, но наши уши и нос продолжают расти на протяжении всей жизни. Интересно, что в этом явлении виновата гравитация.
Ушная сера на самом деле - это наш пот!
В человеческом теле столько жира, что из него можно приготовить до семи кусков мыла.
Женское сердце бьется немного быстрее мужского.
Самая маленькая кость нашего тела находится во внутреннем ухе, а самая длинная - бедренная кость, она также самая прочная из всех костей.
Язык покрыт примерно 8000 вкусовых рецепторов, и в каждом из них около 100 клеток, которые помогают ощущать вкусы.
За свою жизнь мужчина производит более 500 миллиардов сперматозоидов.
Ежегодно мы теряем около 4 кг старых клеток кожи.
За свою жизнь человек производит около 40 000 литров слюны, чего достаточно, чтобы заполнить почти два бассейна среднего размера на заднем дворе.
Наша кровь составляет около восьми процентов веса нашего тела.
Пупок среднестатистического человека содержит 67 различных видов бактерий!
Единственная мышца, которая никогда не устает - это сердце! За 70 лет жизни сердце совершает более 2,5 миллиарда ударов. Кстати, человеческое сердце может биться и вне тела!
Вы знали? Вы не можете дышать и глотать одновременно.
Утром человек на 1 см выше, чем когда ложится спать. Живот также будет казаться более плоским, чем к вечеру. Это происходит потому, что мягкие хрящики между костями в течение дня сжимаются.
Наша тонкая кишка во много раз длиннее нас - в вывернутом виде она может достигать до 700 см, или 7 метров, в длину.
Влагалищная среда женщины кислая как помидоры! У помидоров уровень pH от 4,0 до 4,7, а уровень pH во влагалище - 4,5.
Желудочная кислота настолько сильная, что способна растворить даже металл. Она не разрушает желудок, поскольку стенки желудка постоянно обновляются.
Четверть всех костей человеческого тела находится в наших пятках.
Самый крупный сустав в организме - коленный.
Gluteus Maximus, или большая ягодичная мышца бедра, - самая большая мышца в организме.
Вы знали? Кость производит новые клетки, поэтому она может самоисцелиться.
Люди - единственный вид, который, как известно, краснеет. Кстати, когда человек краснеет, он чувствует это и на слизистой желудка, потому что она тоже краснеет.
Люди уникальны не только своими отпечатками пальцев, но и отпечатком языка.
Самой старшей родившей женщине 66 лет!
Наши легкие - единственные органы, которые не тонут в воде. Это связано с тем, что легкие содержат 300 миллионов шаровидных структур, известных как альвеолы.
Вы знали, что при изменении температуры возникает икота?
Самая большая клетка - яйцеклетка, а самая маленькая - сперматозоид.
Человек может прожить без еды 20 дней, а без воды - только 2 дня.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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