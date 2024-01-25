30 забавных и невероятных фактов о нашем теле!

Наша кровь составляет около восьми процентов веса нашего тела.

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Пупок среднестатистического человека содержит 67 различных видов бактерий!

Единственная мышца, которая никогда не устает - это сердце! За 70 лет жизни сердце совершает более 2,5 миллиарда ударов. Кстати, человеческое сердце может биться и вне тела!

Вы знали? Вы не можете дышать и глотать одновременно.

Утром человек на 1 см выше, чем когда ложится спать. Живот также будет казаться более плоским, чем к вечеру. Это происходит потому, что мягкие хрящики между костями в течение дня сжимаются.

Наша тонкая кишка во много раз длиннее нас - в вывернутом виде она может достигать до 700 см, или 7 метров, в длину.

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Влагалищная среда женщины кислая как помидоры! У помидоров уровень pH от 4,0 до 4,7, а уровень pH во влагалище - 4,5.

Желудочная кислота настолько сильная, что способна растворить даже металл. Она не разрушает желудок, поскольку стенки желудка постоянно обновляются.

Четверть всех костей человеческого тела находится в наших пятках.

Самый крупный сустав в организме - коленный.

Gluteus Maximus, или большая ягодичная мышца бедра, - самая большая мышца в организме.

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Вы знали? Кость производит новые клетки, поэтому она может самоисцелиться.

Люди - единственный вид, который, как известно, краснеет. Кстати, когда человек краснеет, он чувствует это и на слизистой желудка, потому что она тоже краснеет.

Люди уникальны не только своими отпечатками пальцев, но и отпечатком языка.

Самой старшей родившей женщине 66 лет!

Наши легкие - единственные органы, которые не тонут в воде. Это связано с тем, что легкие содержат 300 миллионов шаровидных структур, известных как альвеолы.

Вы знали, что при изменении температуры возникает икота?

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Самая большая клетка - яйцеклетка, а самая маленькая - сперматозоид.

Человек может прожить без еды 20 дней, а без воды - только 2 дня.

Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.

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