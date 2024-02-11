Видео ⟩ За занавесом: Кремль начал преследовать деятелей культуры

В пропагандистских передачах Кремля на прошедшей неделе, помимо обычных сообщений, появилось нечто совершенно новое - пропагандисты заговорили об отечественной "пятой колонне", культурной элите, которую считают предателями, и эмигрантах, "сторонниках терроризма".
В пропагандистских передачах Кремля на прошедшей неделе, помимо обычных сообщений, появилось нечто совершенно новое - пропагандисты заговорили об отечественной "пятой колонне", культурной элите, которую считают предателями, и эмигрантах, "сторонниках терроризма".
От "Би-2" до группового секса
В то же время не обошлось и без замалчиваний. Например, пропагандисты не рассказали о попытках России добиться от Таиланда экстрадиции музыкантов популярной группы "Би-2", приехавших туда выступать и задержанных иммиграционной службой Таиланда по запросу России.
Аналогично, ни в новостях, ни в пропагандистских передачах не упоминался кандидат в президенты России Борис Надеждин и его деятельность. Умалчивается также, что немецкую премию в области прав человека получил российский диссидент Сергей Лукашевский.
Разумеется, в российских телепередачах ни слова не прозвучало об антивоенных протестах 3 февраля, в которых участвовали матери и жены мобилизованных солдат, потому что это взрывоопасная тема. Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) пишет о политике Кремля в отношении упомянутых протестов: "Путин, возможно, извлек уроки из неспособности Советского Союза полностью цензурировать родственников солдат и изменил тактику, используя вместо этого ограниченную цензуру и дискредитацию, чтобы не допустить усиления влияния этих движений.