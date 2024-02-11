Россияне, конечно, не говорят о систематических нарушениях прав человека теократическим режимом, потому что все, что плохо для Запада и демократии, хорошо и приветствуется.

Вторая годовщина – это 25 лет с тех пор, как НАТО бомбило Югославию, де-факто - новообразованную Сербию. Если иранская революция похвальна для русских, то бомбардировки Сербии, ставшие ответом на резню 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице, признанную геноцидом, трактуются как преступление НАТО, не говоря уже о событиях в Боснии.

Если бы у России не было ядерного оружия, ее постигла бы та же участь, что и Югославию, которую якобы "растащили" силы НАТО, говорят пропагандисты.

Вишенкой на торте стал сюжет программы "60 минут" о якобы состоявшейся в Киеве вечеринке, которая была названа "сексуальной оргией" и закончилась групповым сексом. Надо сказать, что представлять Украину как страну, полную сексуальных извращений, - любимое хобби пропагандистов.

Объявление всего Запада территорией сексуальных извращений является важнейшей частью российской пропаганды, оказывающей прекрасное воздействие на консервативное российское общество.

Именно поэтому в пропагандистских программах так много сюжетов о геях и мнимой педофилии. Напомним, что в связи с форумом в Давосе был показан широкий сюжет о проститутках, обслуживавших лидеров западных стран, которые помимо сексуальных удовольствий еще и употребляли наркотики.

Избирательная кампания Путина