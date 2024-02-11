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Видео ⟩ За занавесом: Кремль начал преследовать деятелей культуры

Владимир Путин Фото: SPUTNIK/VIA REUTERS
rus.tvnet.lv
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В пропагандистских передачах Кремля на прошедшей неделе, помимо обычных сообщений, появилось нечто совершенно новое - пропагандисты заговорили об отечественной "пятой колонне", культурной элите, которую считают предателями, и эмигрантах, "сторонниках терроризма".

В пропагандистских передачах Кремля на прошедшей неделе, помимо обычных сообщений, появилось нечто совершенно новое - пропагандисты заговорили об отечественной "пятой колонне", культурной элите, которую считают предателями, и эмигрантах, "сторонниках терроризма".

От "Би-2" до группового секса

В то же время не обошлось и без замалчиваний. Например, пропагандисты не рассказали о попытках России добиться от Таиланда экстрадиции музыкантов популярной группы "Би-2", приехавших туда выступать и задержанных иммиграционной службой Таиланда по запросу России.

Аналогично, ни в новостях, ни в пропагандистских передачах не упоминался кандидат в президенты России Борис Надеждин и его деятельность. Умалчивается также, что немецкую премию в области прав человека получил российский диссидент Сергей Лукашевский.

Разумеется, в российских телепередачах ни слова не прозвучало об антивоенных протестах 3 февраля, в которых участвовали матери и жены мобилизованных солдат, потому что это взрывоопасная тема. Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) пишет о политике Кремля в отношении упомянутых протестов: "Путин, возможно, извлек уроки из неспособности Советского Союза полностью цензурировать родственников солдат и изменил тактику, используя вместо этого ограниченную цензуру и дискредитацию, чтобы не допустить усиления влияния этих движений.

С сентября 2022 года Кремль подвергает цензуре движения родственников в поддержку российских мобилизованных, а совсем недавно, в декабре 2023 года и январе 2024 года, преследовал движение "Путь домой".

Российские власти заставили основанный в сентябре 2022 года "Совет жен и матерей" прекратить деятельность после того, как в мае 2023 года организация была признана иноагентом, а до этого, в декабре 2022 года, возможно, грозили уголовной ответственностью ее основателям.

В конце января 2024 года российские оппозиционные СМИ сообщили, что власти пытались взломать аккаунты членов "Пути домой" в социальных сетях. Другие российские источники, в том числе блогеры-ультранационалисты, утверждали, что движением "Путь домой" управляют украинские спецагенты либо его руководство коррумпировано иным образом".

Тем временем пропагандист Владимир Соловьев на своем канале в Telegram оскорбил жен военнослужащих (на государственном телевидении такого никогда не происходит), назвав их сумасшедшими тетками, недостойными своих мужей - героев.

Наряду с рассказами об аморальных деятелях культуры, пропагандисты вновь говорили об украинском "терроризме" в связи со сбитым российским самолетом Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, но, вопреки международным стандартам, Россия не предупредила об этом Украину. Также идеологи Кремля открыто и радостно вещали о протестах фермеров в Западной Европе, подчеркивая, что экономики Германии и Франции находятся на грани банкротства.

В международной политике россияне сочли важным упомянуть две годовщины. Во-первых, это 40-летие Исламской революции в Иране, которое россияне считают особенно достойным празднования, поскольку Иран является ближайшим союзником России.

Россияне, конечно, не говорят о систематических нарушениях прав человека теократическим режимом, потому что все, что плохо для Запада и демократии, хорошо и приветствуется.

Вторая годовщина – это 25 лет с тех пор, как НАТО бомбило Югославию, де-факто - новообразованную Сербию. Если иранская революция похвальна для русских, то бомбардировки Сербии, ставшие ответом на резню 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице, признанную геноцидом, трактуются как преступление НАТО, не говоря уже о событиях в Боснии. 

Если бы у России не было ядерного оружия, ее постигла бы та же участь, что и Югославию, которую якобы "растащили" силы НАТО, говорят пропагандисты.

Вишенкой на торте стал сюжет программы "60 минут" о якобы состоявшейся в Киеве вечеринке, которая была названа "сексуальной оргией" и закончилась групповым сексом. Надо сказать, что представлять Украину как страну, полную сексуальных извращений, - любимое хобби пропагандистов.

Объявление всего Запада территорией сексуальных извращений является важнейшей частью российской пропаганды, оказывающей прекрасное воздействие на консервативное российское общество.

Именно поэтому в пропагандистских программах так много сюжетов о геях и мнимой педофилии. Напомним, что в связи с форумом в Давосе был показан широкий сюжет о проститутках, обслуживавших лидеров западных стран, которые помимо сексуальных удовольствий еще и употребляли наркотики.

Избирательная кампания Путина

Хотя в исходе предстоящих президентских выборов в России сомневаться не приходится и это выборы без какой-либо интриги, Путин по-прежнему считает, что ему все равно нужно проводить предвыборную кампанию. Поэтому на прошлой неделе он поехал в Тулу, чтобы встретиться с работниками военной промышленности. Мероприятие называлось "Форум Народного фронта России", а его девиз был "Все для победы".

Путин заявил, что вооруженные силы Украины следует считать террористической организацией, и сбитый российский самолет Ил-76 стал тому подтверждением. Россияне не постеснялись открыто лгать о том, что украинцы были полностью информированы и прекрасно знали, что в самолете находились украинские военнопленные.

Путин в очередной раз заявил, что у России не было другого выбора, кроме как начать "специальную военную операцию на Украине". По его словам, Россия, если не будет защищать своих людей, превратится в "дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну, которую все с ее наличием большого количества природных ресурсов со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, что бы и как оттяпать".

Тем временем идеологическое окружение, обслуживающее Путина, поспешило объявить, что двумя самыми влиятельными российскими мыслителями XXI века являются Путин и патриарх Кирилл. Да-да, тот самый Кирилл, который заявил, что в России нужно запретить День Валентина.

Путин также похвалился военной промышленностью России и быстрым ростом экономики страны. Газета Financial Times пишет по этому поводу: "Экономисты и даже некоторые высокопоставленные кремлевские технократы предупреждают, что стремительные траты открывают новые бреши в российской экономике. Вместо снижения ее зависимости от экспортных продаж нефти и газа, которые составляют около трети доходов бюджета, путинская война создала новую зависимость: военное производство".

Что касается положительной оценки Путиным создания 520 тысяч новых рабочих мест в военной промышленности, то газета отмечает, что российская армия и ее оружейные заводы создают все больше рабочих мест с раздутыми зарплатами. Это привело к нехватке рабочей силы в гражданской промышленности, особенно учитывая и без того мрачные демографические перспективы, усугубленные войной.

"Закон о негодяях"

Депутаты от путинской партии "Единая Россия" хвастались принятым законом, который предусматривает конфискацию имущества за дискредитацию российской армии. Депутаты подчеркнули, что в народе он уже получил название "закон о негодяях".

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" подробно и широко обсуждалось, что необходима смена "кадров" в государственных университетах, особенно в гуманитарном секторе, и в качестве наиболее распространенного примера упоминался Институт философии. Большую часть профессорско-преподавательского состава обвинили в нелояльности и предательстве.

Также пропагандисты сильно оскорбляли живущих за рубежом писателей Бориса Акунина и Людмилу Улицкую за предательство и поддержку терроризма. Поэтому российские государственные органы совершенно справедливо прекратили выплачивать авторские этим писателям.

Также было заявлено, что запрос на патриотизм и преследование "гнилой культурной элиты" исходит не от государственной власти, а является общественным запросом, на который государство откликается.

В статье Центра анализа европейской политики (CEPA) под названием "Охота на российских музыкальных диссидентов" отмечается, что Кремль усилил нападки на артистов, живущих за рубежом. "Кремль хочет, чтобы они были арестованы и экстрадированы на родину, предстали перед судом (гарантированное тюремное заключение) за антивоенную пропаганду. Цель Кремля - по крайней мере, удержать их от выступлений за рубежом.

Чтобы план увенчался успехом, российские власти пытаются наладить сотрудничество с такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, принявшими десятки тысяч русских эмигрантов. В результате в Таиланде возникли драматические разногласия между российской рок-группой "Би-2" и российским консулом, который задержал их 29 января и требовал выдать в Россию", - пишет CEPA.

В статье CEPA также отмечается, что "Би-2" - далеко не единственная антивоенная группа, на которую направлена ​​новая тактика запугивания.

Моргенштерну, самому популярному рэперу России, власти ОАЭ недавно запретили въезд в страну, где он проводил большую часть своего времени после отъезда из России два года назад. Его концерт в Дубае отменили, и теперь Моргенштерну также грозит депортация в Россию из Таиланда.

Кроме того, комику Максиму Галкину, ярому критику российской войны в Украине, который сейчас находится в Израиле, грозит огромный штраф за выступление в Дубае в прошлом году после того, как власти ОАЭ расследовали русскоязычные выступления Галкина и обнаружили, по их мнению, антироссийскую пропаганду.

Ему также запретили выступать в Таиланде, а индонезийские пограничники не позволили Галкину поехать на Бали, еще одно популярное место среди российских эмигрантов.

В статье делается вывод, что "концерты и публичные выступления стали важным элементом политической активности в сообществе российских изгнанников. Дискуссии и музыка объединяют тех, кого больше не ждут дома.

Вместо этого они встречаются повсюду, от Бостона и Варшавы до Лондона и Тбилиси. Эти встречи дают возможность изгнанникам почувствовать себя немного менее одинокими и услышать знакомый голос из более счастливых времен", и именно поэтому Россия делает все, чтобы ограничить эту деятельность и запугать артистов, живущих за рубежом.

Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За кулисами" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023

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